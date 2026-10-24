पति को बचाने के लिए खूंखार तेंदुए से भिड़ी महिला, मौत के सामने दीवार बनकर खड़ी रही पत्नी 

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। पति पर तेंदुए को हमला करते देख रामरती हंसिया लेकर उससे भिड़ गईं। तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। करीब आठ मिनट तक चले संघर्ष में दोनों घायल हो गए। उनकी चीख सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान लाठी-डंडे लेकर पहुंचे।

ग्रामीणों को देखकर तेंदुआ गन्ने के खेत में भाग गया। घटना गुरुवार शाम मझगईं वन रेंज में हुई। 50 वर्षीय किसान राजेंद्र अपनी पत्नी रामरती के साथ खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान पास के गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने राजेंद्र पर अचानक हमला कर दिया। पति को बचाने के लिए रामरती ने हंसिया उठाकर तेंदुए का मुकाबला किया, लेकिन तेंदुए ने उन्हें भी घायल कर दिया।