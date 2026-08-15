लखीमपुर खीरी: मायके में पत्नी को लेने पहुंचे पति ने ससुर को उतारा मौत के घाट, इलाके में सनसनी

संवाद सूत्र, लखीमपुर। शनिवार को सैदीपुर खुर्द गांव में पत्नी को साथ ले जाने को लेकर हुए विवाद में दामाद ने अपने 60 वर्षीय ससुर पर चाकू से कई प्रहार कर हत्या के दी। बचाने दौड़ी पत्नी पर भी हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।

फूलबेहड़ थाने के गांव सैदीपुर खुर्द निवासी 60 वर्षीय सोहन लाल ने अपनी बेटी सुमित्रा देवी की शादी करीब 16 साल पहले बहराइच के सुजौली थाना गांव रविदासनगर निवासी मुकेश पुत्र लाल बिहारी संग की थी।