लखीमपुर खीरी: मायके में पत्नी को लेने पहुंचे पति ने ससुर को उतारा मौत के घाट, इलाके में सनसनी
लखीमपुर खीरी के सैदीपुर खुर्द गांव में दामाद ने पत्नी को मायके से ले जाने को लेकर हुए विवाद में अपने 60 वर्षीय ससुर की चाकू मारकर हत्या कर दी।
HighLights
दामाद ने ससुर की चाकू मारकर हत्या की।
पत्नी को मायके से ले जाने पर हुआ विवाद।
बचाने आई पत्नी भी हमले में घायल हुई।
संवाद सूत्र, लखीमपुर। शनिवार को सैदीपुर खुर्द गांव में पत्नी को साथ ले जाने को लेकर हुए विवाद में दामाद ने अपने 60 वर्षीय ससुर पर चाकू से कई प्रहार कर हत्या के दी। बचाने दौड़ी पत्नी पर भी हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।
फूलबेहड़ थाने के गांव सैदीपुर खुर्द निवासी 60 वर्षीय सोहन लाल ने अपनी बेटी सुमित्रा देवी की शादी करीब 16 साल पहले बहराइच के सुजौली थाना गांव रविदासनगर निवासी मुकेश पुत्र लाल बिहारी संग की थी।
बताया जाता है कि करीब चार माह पहले पति-पत्नी में विवाद होने पर सुमित्रा मायके आ है थी। इस बीच उसने पति के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर दिया, जिसकी 25 अगस्त को सुनवाई है।
परिजनों में मचा कोहराम
इस बीच शनिवार सुबह करीब 11 बजे मुकेश ने ससुराल आकर पत्नी को साथ चलने के लिए कहा। मगर, ससुर सोहन लाल ने तारीख का हवाला देकर भेजने से मना कर दिया। इससे दोनों में विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि मामला पढ़ने पर मुकेश ने चाकू से सोहन लाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची सुमित्रा पर भी चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया।
चीख-पुकार सुनकर परिवारजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सोहन लाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुमित्रा का इलाज जारी है।
घटना की सूचना पर सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक फूलबेहड़ संतोष कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने आरोपित मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
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