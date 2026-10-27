उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मिलेगा उपमा और मीठा हलवा, 1 नवंबर से व्यवस्था लागू

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए एक नवंबर से नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

इसके तहत एक नवंबर से 28 फरवरी तक चार महीने बच्चों को मिड डे मील के अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को उपमा और मीठा हलवा दिया जाएगा। इसके लिए खीरी जिले को बजट आवंटित कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत उपमा तैयार करने के लिए प्रति छात्र चार रुपये और मीठा हलवा के लिए सात रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा इन दोनों खाद्य पदार्थों को तैयार करने वाली रसोइया को भी प्रति छात्र दो रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे स्कूलों में बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के साथ रसोइयों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

बच्चों के खानपान में विविधता लाने और उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जा रही है। नवंबर से फरवरी तक निर्धारित अवधि में मिड डे मील के साथ अतिरिक्त खाद्य सामग्री दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों में आवश्यक तैयारियां की जाएंगी, ताकि बच्चों को निर्धारित दिन पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

इससे पहले परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में साबूदाना और मूंगफली की चिक्की दी जा रही थी। अब इसके स्थान पर उपमा और मीठा हलवा देने की तैयारी है। नई व्यवस्था से बच्चों को भोजन में बदलाव के साथ अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी मिलेगी।