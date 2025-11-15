Language
    Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    Lakhimpur Kheri News: तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सीएचसी बिजुआ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोहित गुप्ता और हसीब को मृत घोषित कर दिया। बिजुआ के संदीप शुक्ला की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

     सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई

    संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर: बिजुआ में शुक्रवार की रात भीरा लखीमपुर हाइवे पर सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और पलिया में बस खड़ी करके वापस अपने घर जा रहे थे। मृतकों में से दो पलिया बस यूनियन में ड्राइवर व एक कंडक्टर था।

    भीरा थाना क्षेत्र के बिजुआ कस्बा के संदीप शुक्ला पुत्र रामस्वरूप उम्र 26 वर्ष, पडरिया तुला के रोहित गुप्ता पुत्र प्रह्लाद गुप्ता उम्र 33 वर्ष और पहाड़ापुर के हसीब पुत्र असगर अली एक बाइक से पलिया से अपने-अपने घर आ रहे थे। इनकी बाइक जैसे ही भीरा नहर के आगे गढ़ी फार्म के पास पहुंची, तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सीएचसी बिजुआ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोहित गुप्ता और हसीब को मृत घोषित कर दिया। बिजुआ के संदीप शुक्ला की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में एक साथ तीन-तीन मौत से क्षेत्र का माहौल काफी गमगीन हो गया है।