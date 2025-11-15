Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों

संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर: बिजुआ में शुक्रवार की रात भीरा लखीमपुर हाइवे पर सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और पलिया में बस खड़ी करके वापस अपने घर जा रहे थे। मृतकों में से दो पलिया बस यूनियन में ड्राइवर व एक कंडक्टर था।

भीरा थाना क्षेत्र के बिजुआ कस्बा के संदीप शुक्ला पुत्र रामस्वरूप उम्र 26 वर्ष, पडरिया तुला के रोहित गुप्ता पुत्र प्रह्लाद गुप्ता उम्र 33 वर्ष और पहाड़ापुर के हसीब पुत्र असगर अली एक बाइक से पलिया से अपने-अपने घर आ रहे थे। इनकी बाइक जैसे ही भीरा नहर के आगे गढ़ी फार्म के पास पहुंची, तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।