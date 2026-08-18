UP में दुग्ध समितियों को मिलेगा कैश क्रेडिट का सहारा, पहली बार 42 समितियों को सुविधा

संवादसूत्र, जागरण, लखीमपुर। खीरी जिले की दुग्ध सहकारी समितियों को अब कार्यशील पूंजी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। जिला सहकारी बैंक की ओर से दुग्ध समितियों को कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत समितियां बैंक से जरूरत के मुताबिक धनराशि निकाल सकेंगी और दूध की बिक्री से प्राप्त रकम के माध्यम से उसका भुगतान कर सकेंगी। इससे दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के दाने, चारे और दवाइयों आदि के खर्च के लिए तत्काल धन की उपलब्धता होगी।

जिले में वर्तमान में 95 दुग्ध सहकारी समितियां संचालित हैं। इनमें से 42 समितियों को कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित समितियों के जिला सहकारी बैंक में खाते भी खोले जा चुके हैं। दो समितियों को लिमिट स्वीकृत भी हो चुकी है।

ईसानगर क्षेत्र की चहलार दुग्ध सहकारी समिति को 10 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मिली है। वहीं नकहा क्षेत्र के अटकोहना दुग्ध सहकारी समिति के लिए 6.17 लाख रुपये की लिमिट स्वीकृत की गई है। शेष समितियों की कैश क्रेडिट लिमिट तय करने की प्रक्रिया चल रही है।