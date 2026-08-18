एमपी में सड़क हादसे में हुई लखीमपुर के मजदूरों की मौत, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान
मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के चार मजदूरों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आ ...और पढ़ें
HighLights
भिंड में सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के चार मजदूर मरे।
25 मजदूर घायल, ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा।
सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की मदद दी।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। ग्वालियर- इटावा नेशनल हाईवे-719 पर गोहद के छीमका गांव के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में लखीमपुर खीरी के चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए।
मुख्यमंत्री ने भिंड, मध्यप्रदेश में हुए सड़क हादसे को संज्ञान में लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की, सीएम ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश भी निर्देश दिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मध्यप्रदेश सरकार से संवाद कर घायलों के समुचित इलाज करवाने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है।
मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम पूरा करने के बाद उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित अपने गांव लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार पिकअप की रफ्तार करीब 80 से 90 किमी प्रति घंटा थी।