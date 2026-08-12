सीड ड्रिल-अजोला और वर्मी कंपोस्ट से सुधरेगी मिट्टी की सेहत, उन्नत खेती तकनीकों से किसानों की बढ़ेगी आय

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को कम लागत वाली एवं टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से भाकृअनुप-कृषि विज्ञान केंद्र-द्वितीय, मंझरा की ओर से किसानों को उन्नत कृषि यंत्र और तकनीकी संसाधन वितरित किए गए।

यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित परियोजना इंटरवेंशन आफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलाजीज फ़ार ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फ़ार इनहैंसिंग फार्मस इनकम इन उत्तर प्रदेश एट लखीमपुर के तहत आयोजित हुआ।

कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र-द्वितीय के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा. राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. जनक कुमार सिंह, डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय और आर्यदेश दीपक मिश्रा ने किसानों को उन्नत तकनीकों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी।

कार्यक्रम के तहत किशनुआपुर, मूर्तिहा, सैदापुर और जमकोहना गांवों के 35 किसानों को सीड ड्रिल, अजोला बेड और वर्मीबेड वितरित किए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि सीड ड्रिल से बीजों की निर्धारित गहराई और उचित दूरी पर समान बुवाई होती है। इससे बीज की बचत के साथ अंकुरण और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है।

अजोला बेड के जरिए किसान कम लागत में अजोला तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग जैविक खाद, हरी खाद और पशुओं के पूरक आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं वर्मीबेड में खेत और घर के जैविक अवशेषों से गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरता और जैविक गतिविधियां बढ़ती हैं।

किसानों को तकनीकों के रखरखाव और प्रभावी उपयोग की जानकारी देते हुए बताया गया कि इनके प्रयोग से बाहरी कृषि आदानों पर खर्च कम होगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। किसानों ने तकनीकों को खेती के लिए उपयोगी बताते हुए उत्साह जताया।