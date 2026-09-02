शारदा-मोहाना उफनीं, शारदा-मोहाना नदियों का रौद्र रूप, तराई क्षेत्र में बाढ़ और कटान से हाहाकार

जागरण टीम, लखीमपुर। पहाड़ों पर लगातार बारिश और बनबसा बैराज से शारदा नदी में बढ़ते डिस्चार्ज ने तराई के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को जिले में रुक-रुककर हुई बारिश के बीच शारदा और मोहाना नदियों का रुख लगातार चिंता बढ़ा रहा है। बनबसा से कुछ ही घंटों में पानी का डिस्चार्ज 99 हजार से बढ़कर 1.64 लाख क्यूसेक पहुंच गया।

उधर, तिकुनिया क्षेत्र में मोहाना का कटान घरों को निगल रहा है। कहीं बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है तो कहीं पानी घटते ही कटान तेज हो जा रहा है। नदी किनारे बसे परिवारों के सामने घर बचाने से लेकर रोजी-रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है।

पलिया में बढ़ेगा शारदा का जलस्तर पलियाकलां में मंगलवार दोपहर तीन बजे बनबसा बैराज से शारदा नदी में 1.64 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। सुबह आठ बजे यह 99 हजार क्यूसेक था। दोपहर 12 बजे 1.10 लाख और तीन बजे तक 1.64 लाख क्यूसेक पहुंच गया। यानी सात घंटे में करीब 65 हजार क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई। दोपहर एक बजे नदी का जलस्तर 154.130 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान 154.590 मीटर से 46 सेंटीमीटर नीचे था।

बैराज का पानी देर रात तक पहुंचने की संभावना से जलस्तर बढ़ने की आशंका है। आजाद नगर, बर्बाद नगर, श्रीनगर, नगला और कुंवरपुर कलां समेत निचले इलाकों के ग्रामीणों में बेचैनी है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और राहत केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

तिकुनिया में घर नदी में समाया, कई परिवारों पर संकट नया पिंड गांव में मोहाना नदी के कटान से गुरदीप सिंह का घर नदी में बह गया। नदी अब सुखविंदर सिंह, गुरदेव सिंह और सतनाम सिंह के आंगन तक पहुंच गई है। निचले इलाके में चरण सिंह, गुरुनाम कौर, राजू कौर, भजन सिंह, गजेंद्र सिंह और रामू कौर समेत कई परिवारों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आधा दर्जन से अधिक परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी बढ़ता है तो बाढ़ और घटता है तो कटान शुरू हो जाता है।

जसनगर में बांध और रेलवे ट्रैक पर खतरा जसनगर में मोहाना नदी का कटान रुक-रुककर जारी है। एक घर नदी में समा चुका है और करीब एक दर्जन घर कटान की जद में हैं। नदी कई मकानों से सटकर बह रही है। कटान बढ़ने से खैरटिया बांध और रेलवे ट्रैक पर भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से खानापूर्ति के बजाय मजबूत और स्थायी बचाव कार्य कराने की मांग की है।

बांध कटा तो कई गांवों का संपर्क टूटेगा बांध पर कटान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बांध क्षतिग्रस्त हुआ तो खैरटिया और मजरा पूरब समेत कई गांवों का तिकुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट सकता है। खैरटिया, खमरिया, रमवापुर, बरसोला कला और सिन्हौना समेत आसपास के गांवों में भीषण तबाही की आशंका है। ग्रामीणों की मांग है कि खतरा बढ़ने का इंतजार करने के बजाय अभी से ठोस सुरक्षा कार्य शुरू किए जाएं।

फूलबेहड़ में भी बढ़ती जा रही दहशत शारदा का जलस्तर बढ़ने लगा है। ग्रामीणों को आशंका है कि पानी और बढ़ा तो खेतों और घरों तक पहुंच सकता है। ग्रंट नंबर 12 में मंगलवार को कटान फिलहाल स्थिर रहा और कोई घर नहीं कटा, लेकिन नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है।