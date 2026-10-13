लखीमपुर में दबंगों के खौफ से परिवार पलायन को मजबूर, दरवाजे पर टांगा बैनर; जांच में जुटी पुलिस

संवादसूत्र खमरिया। थाना ईसानगर क्षेत्र के अदलीशपुर गांव में पीड़ित परिवार दबंगों की प्रताड़ना से परेशान होकर दरवाजे पर पलायन का बैनर लगा कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। मामले की सूचना मंगलवार को शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होते ही पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है।

मंगलवार सुबह शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल बैनर ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल बैनर के माध्यम से अदलिशपुर निवासी सरताज पुत्र अमीन ने गांव के ही शहजाद ,शहवाल, बांके, नईम,अफसाना पत्नी नईम व शहजाद की पत्नी के डर से घर बार छोड़कर पूरे परिवार के साथ जाने की बात कही है।