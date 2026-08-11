लखीमपुर में शराब के नशे में धारदार हथियार से शख्स को उतारा मौत के घाट, सिर में चोट लगने से गई जान

संवादसूत्र, मितौली (लखीमपुर खीरी)। थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खमरिया में शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद सोमवार सुबह दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट के दौरान धारदार हथियार कांता से किए गए हमले में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख किशोरी लाल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजन उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना में उनके दो परिजन भी घायल हुए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जाता है कि रविवार शाम किशोरी लाल वर्मा और दूसरे पक्ष के श्याम किशोर वर्मा के बीच शराब के नशे में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उस समय मामला शांत हो गया था। आरोप है कि विवाद के बाद श्याम किशोर वर्मा ने अपने लड़कों को बाहर से बुला लिया। सोमवार सुबह करीब आठ बजे दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। कहासुनी के बाद दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई।

उपचार के दौरान तोड़ा दम आरोप है कि इसी दौरान किशोरी लाल वर्मा पर कांता से हमला कर दिया गया। धारदार हथियार के वार से उनके सिर में गंभीर चोट आई। इसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। मारपीट में किशोरी लाल के पुत्र आदेश कुमार उर्फ गोलू और रजनीश कुमार भी घायल हो गए।

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परिजन तीनों को लेकर तत्काल सीएचसी मितौली पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने किशोरी लाल का उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आदेश कुमार उर्फ गोलू की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं रजनीश कुमार समेत अन्य घायलों का स्थानीय स्तर पर उपचार किया गया।

सीओ ने अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी मितौली यादवेंद्र यादव सीएचसी पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी ली और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। सीओ ने परिजनों को निष्पक्ष जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।

आरोपित पुलिस की गिरफ्त में पुलिस के अनुसार घटना में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट की वजहों की जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में कनिष्ठ प्रमुख रह चुके थे किशोरी लाल किशोरी लाल वर्मा पूर्व में कनिष्ठ प्रमुख के पद पर रह चुके थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वह क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उनकी मौत की खबर गांव में पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंचने लगे।