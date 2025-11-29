Language
    Gen-Z आंदोलन में नेपाल की जेल से भागा था लूटेरा आरोपी राजू, यूपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार

    By Vikas Sahay Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी के नीमगांव में दवा व्यापारी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद राजू उर्फ हासिम उर्फ मामा नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में राजू के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई रकम, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। राजू पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर इनाम भी घोषित था।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। 15 नवंबर को नीमगांव के सिकंदराबाद कस्बे में दवा व्यापारी को में बंधक बनाकर हुई लाखों की लूट के मामले में फरार आरोपी राजू उर्फ हासिम उर्फ मामा को पुलिस ने शुक्रवार रात एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है।बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पंद्रह दिन पूर्व रात साढ़े आठ बजे सिकंदराबाद में मेडिकल स्टोर संचालक विकास वर्मा को चार बदमाशों ने दुकान में घुस कर बंधक बनाने के बाद दूसरी मंजिल पर बने आवास में ले गए थे और नकदी समेत पांच लाख के जेवर लूट लिया था।इस दौरान एक बदमाश दुकान के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था।पुलिस के अचानक पहुंच जाने पर बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए थे।

    घटना के खुलासे के लिए स्वाट टीम व थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से धरपकड़ कर चार आरोपित मुहीब,हसरत अली उर्फ छोटा तालिब,तैयब और रामगोपाल सोनार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।घटना में शामिल दो आरोपित फरार चल रहे थे।

    पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात फरार बदमाश राजू की लोकेशन पता चली।पुलिस ने थाना नीमगांव क्षेत्र के लाल्हनपुर के निकट घेराबंदी कर उसे रोका तो राजू ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

    जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मार कर पुलिस ने राजू उर्फ हासिम उर्फ मामा को गिरफ्तार कर लिया।जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।पुलिस ने राजू के कब्जे से एक लाख रुपये,तमंचा कारतूस,एक मोटरसाइकिल व जेवर बरामद किए हैं।

    थानाध्यक्ष प्रवीर गौतम ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर जिला खीरी व सीतापुर के विभिन्न थानों में 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।राजू पर पचीस हज़ार का इनाम भी घोषित था।पकड़ने वाली टीम में स्वाट टीम प्रभारी उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव,नीमगांव थानाध्यक्ष प्रवीर गौतम,सिपाही शैलेंद्र शुक्ला सहित 23 पुलिस कर्मी शामिल थे।