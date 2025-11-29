Gen-Z आंदोलन में नेपाल की जेल से भागा था लूटेरा आरोपी राजू, यूपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। 15 नवंबर को नीमगांव के सिकंदराबाद कस्बे में दवा व्यापारी को में बंधक बनाकर हुई लाखों की लूट के मामले में फरार आरोपी राजू उर्फ हासिम उर्फ मामा को पुलिस ने शुक्रवार रात एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है।बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पंद्रह दिन पूर्व रात साढ़े आठ बजे सिकंदराबाद में मेडिकल स्टोर संचालक विकास वर्मा को चार बदमाशों ने दुकान में घुस कर बंधक बनाने के बाद दूसरी मंजिल पर बने आवास में ले गए थे और नकदी समेत पांच लाख के जेवर लूट लिया था।इस दौरान एक बदमाश दुकान के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था।पुलिस के अचानक पहुंच जाने पर बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए थे।

घटना के खुलासे के लिए स्वाट टीम व थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से धरपकड़ कर चार आरोपित मुहीब,हसरत अली उर्फ छोटा तालिब,तैयब और रामगोपाल सोनार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।घटना में शामिल दो आरोपित फरार चल रहे थे।

पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात फरार बदमाश राजू की लोकेशन पता चली।पुलिस ने थाना नीमगांव क्षेत्र के लाल्हनपुर के निकट घेराबंदी कर उसे रोका तो राजू ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मार कर पुलिस ने राजू उर्फ हासिम उर्फ मामा को गिरफ्तार कर लिया।जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।पुलिस ने राजू के कब्जे से एक लाख रुपये,तमंचा कारतूस,एक मोटरसाइकिल व जेवर बरामद किए हैं।