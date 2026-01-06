Language
    लखीमपुर में नए रूट पर बसों का संचालन शुरू, मगर फिर भी यात्री क्यों हैं परेशान?

    By Rakesh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:03 PM (IST)

    नए रूटों पर बसें चलने के बावजूद जंगबहादुरगंज जैसे पुराने स्टेशनों पर सीधी बस सेवा न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। लखीमपुर खीरी के जंगबहादुरग ...और पढ़ें

    आशीष शुक्ला, जंगबहादुरगंज (लखीमपुर)। नए क्षेत्रों में तो बसों के संचालन शुरू किया गया लिए लेकिन जहां बसें चल रही थी वहां बंद हैं। हरदोई-खीरी जनपद सीमा के कस्बा जंगबहादुरगंज जैसे स्टेशन से मुख्यालय को कोई सीधी बस नही है। रास्ते में तमाम मुख्य स्टेशन हैं, जहां से लखीमपुर को सवारियां मिल सकती हैं।

    बस सेवा न होने पर जिला मुख्यालय देश व प्रदेश की राजधानी से भी दूर नजर आता है। यात्रियों को मजबूरन वाया सीतापुर यात्रा करनी पड़ती है। यही नहीं खीरी-शाहजहांपुर सीमा पर बसे उचौलिया वासियों को तहसील की भी सीधी सेवा मयस्सर नहीं है। बस संचालन के इंतजार मेंजनता ने टूटती आस का दर्द जागरण से किया साझा

    नेशनल हाईवे होने के बावजूद बसों की दिक्कत बनी रहती। इसी हाइवे पर हरियाणा और उत्तराखंड की भी रोडवेज बस चलती हैं। ये बसें अंदर भी आती हैं और सवारी भी बैठाती हैं। -सीमा सिंह

    कई डिपो की बसों के स्टापेज नहीं होने से चालक बाईपास मार्ग से बस निकाल ले जाते है या बाईपास पर ही यात्रियों को उतार देते जो असुरक्षित है। रात के समय मे यात्रियों को तमाम मुश्किलें होती है। -नैन्सी

    कई डिपो के स्टापेज न होना भी क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। यात्री अगर बस रुकने का इशारा करते तो वह स्पीड बढ़ा देते हैं। बस के कस्बा के अंदर न गुजरने के सहित जंगबहादुरगंज के लिए बैठाने से भी मना कर देते हैं। -अमित गुप्ता

    जनसुनवाई, मुख्यमंत्री पोर्टल आदि माध्यमों से समाधान की आवाज भी उठाई जा चुकी, लेकिन कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया रात में हाईवे के किनारे होने के बाद भी कस्बा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है। -आकर्ष शुक्ला

    नेशनल हाइवे 30 पर लखनऊ से वाया सीतापुर, शाहजहांपुर दिल्ली के लिए, तथा दिल्ली से गोरखपुर, अयोध्या, सोनौली, महराजगंज आदि तमाम शहरों को चलने वाली रोडवेज बस गुजरती है । 24 घण्टें में लगभग 400 से अधिक रोडवेज बसें इस रूट से गुजरती है । आरएम हरदोई कार्यालय द्वारा जनसुनवाई में कई गई शिकायत पर बसों को कस्बे से गुजरने व यात्रियों को बैठाने के निर्देश जारी होने की बात भी कही लेकिन निष्कर्ष शून्य है।

    बस चालक व परिचालक की मनमानी की वजह से सीतापुर, सहारनपुर, सोहराबगेट, लोनी, हापुड़, चारबाग, गोला, कैसरबाग,गोंडा, अयोध्या, देवरिया, रायबरेली, सुल्तानपुर, बहराइच, मेरठ सहित लगभग सभी डिपो की साधारण व एसी बसें बाईपास से निकल जाती हैं। सीतापुर, शाहजहांपुर व बरेली डिपो की दिन में चलने वाली लोकल बस सेवा की रोडवेज बस के चालक तो कस्बे में यात्रियों को बैठाते हैं, लेकिन सीतापुर सहित अन्य आसपास डिपो के परिचालक रोडवेज बस स्टापेज होने पर भी कस्बे में नही जाते या फिर यात्रियों को नहीं बैठाते हैं।

    विभिन्न स्थानों से उचौलिया और जंगबहादुरगंज की दूरी
    स्थान उचौलिया से दूरी जंगबहादुरगंज से दूरी
    लखीमपुर 95 किमी 85 किमी
    हरदोई 55 किमी 45 किमी
    शाहाबाद 35 किमी 30 किमी

    क्षेत्र की इस समस्या से वाकिफ हूं। मैंने परिवहन मंत्री को लिखकर समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है। शीघ्र ही क्षेत्रवासियों को सीधी बस सेवा की सुविधा मिलेगी। -लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक मोहम्मदी