लखीमपुर में नए रूट पर बसों का संचालन शुरू, मगर फिर भी यात्री क्यों हैं परेशान?

बस सेवा न होने पर जिला मुख्यालय देश व प्रदेश की राजधानी से भी दूर नजर आता है। यात्रियों को मजबूरन वाया सीतापुर यात्रा करनी पड़ती है। यही नहीं खीरी-शाहजहांपुर सीमा पर बसे उचौलिया वासियों को तहसील की भी सीधी सेवा मयस्सर नहीं है। बस संचालन के इंतजार मेंजनता ने टूटती आस का दर्द जागरण से किया साझा



नेशनल हाईवे होने के बावजूद बसों की दिक्कत बनी रहती। इसी हाइवे पर हरियाणा और उत्तराखंड की भी रोडवेज बस चलती हैं। ये बसें अंदर भी आती हैं और सवारी भी बैठाती हैं। -सीमा सिंह



कई डिपो की बसों के स्टापेज नहीं होने से चालक बाईपास मार्ग से बस निकाल ले जाते है या बाईपास पर ही यात्रियों को उतार देते जो असुरक्षित है। रात के समय मे यात्रियों को तमाम मुश्किलें होती है। -नैन्सी



कई डिपो के स्टापेज न होना भी क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। यात्री अगर बस रुकने का इशारा करते तो वह स्पीड बढ़ा देते हैं। बस के कस्बा के अंदर न गुजरने के सहित जंगबहादुरगंज के लिए बैठाने से भी मना कर देते हैं। -अमित गुप्ता



जनसुनवाई, मुख्यमंत्री पोर्टल आदि माध्यमों से समाधान की आवाज भी उठाई जा चुकी, लेकिन कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया रात में हाईवे के किनारे होने के बाद भी कस्बा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है। -आकर्ष शुक्ला



नेशनल हाइवे 30 पर लखनऊ से वाया सीतापुर, शाहजहांपुर दिल्ली के लिए, तथा दिल्ली से गोरखपुर, अयोध्या, सोनौली, महराजगंज आदि तमाम शहरों को चलने वाली रोडवेज बस गुजरती है । 24 घण्टें में लगभग 400 से अधिक रोडवेज बसें इस रूट से गुजरती है । आरएम हरदोई कार्यालय द्वारा जनसुनवाई में कई गई शिकायत पर बसों को कस्बे से गुजरने व यात्रियों को बैठाने के निर्देश जारी होने की बात भी कही लेकिन निष्कर्ष शून्य है।