बीसी सखी दीदियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, योगी सरकार दे सकती है 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

संवाद सूत्र, लखीमपुर। गांव-गांव बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने वाली खीरी की बीसी सखी दीदियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले की 844 बीसी सखियों को जल्द ही पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के इस दायरे में लाने की तैयारी चल रही है।

योजना को लेकर अभी जिले स्तर पर कोई औपचारिक निर्देश नहीं आया है, लेकिन सरकार की मंशा और प्रस्तावित सुविधा ने बीसी सखियों और लखपति दीदियों में उत्साह बढ़ा दिया है। सामाजिक सुरक्षा का भरोसा होगा मजबूत बीसी सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की मजबूत कड़ी बनकर काम कर रही हैं। गांवों में घर-घर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने से लेकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने से उनके काम के साथ सामाजिक सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत होगा।