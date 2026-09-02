बीसी सखी दीदियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, योगी सरकार दे सकती है 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा
लखीमपुर खीरी जिले की 844 बीसी सखियों को जल्द ही 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है।
HighLights
खीरी की 844 बीसी सखियों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज।
लखपति दीदियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा दायरे में लाने की तैयारी।
ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी महिलाओं को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा।
संवाद सूत्र, लखीमपुर। गांव-गांव बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने वाली खीरी की बीसी सखी दीदियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले की 844 बीसी सखियों को जल्द ही पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के इस दायरे में लाने की तैयारी चल रही है।
योजना को लेकर अभी जिले स्तर पर कोई औपचारिक निर्देश नहीं आया है, लेकिन सरकार की मंशा और प्रस्तावित सुविधा ने बीसी सखियों और लखपति दीदियों में उत्साह बढ़ा दिया है।
सामाजिक सुरक्षा का भरोसा होगा मजबूत
बीसी सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की मजबूत कड़ी बनकर काम कर रही हैं। गांवों में घर-घर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने से लेकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने से उनके काम के साथ सामाजिक सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत होगा।
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियां भी आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं। सरकार की ओर से इन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने की पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को नई ताकत दे सकती है।
जिले में इस सुविधा को लेकर बीसी सखी दीदियां और समूह की महिलाएं अब शासनादेश का इंतजार कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही औपचारिक निर्देश जारी होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के समय इलाज के खर्च की चिंता से बड़ी राहत मिलेगी।