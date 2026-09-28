लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ रहा 308 पहियों वाले 'महाट्रक', देखने के लिए हाईवे पर उमड़ी भारी भीड़

संवाद सूत्र, लखीमपुर। देश के पहले बायोप्लास्टिक प्लांट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां में रहा लखीमपुर खीरी एक बार फिर चर्चा में है, जिसकी वजह प्लांट में लगने वाली बाहुबली मशीन है, जिसे देखने के लिए हाइवे पर लोगों की भीड़ जुट रही है। इंटरनेट मीडिया पर भी मशीन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। बेल्जियम से समुद्री रास्ते ओडिशा पहुंची मशीन अब सड़क मार्ग से लखीमपुर के कुंभी में लगे प्लांट के लिए निकल पड़ी है।

कुंभी चीनी मिल के पास करीब 3080 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट करीब 135 एकड़ जमीन पर स्थापित हो रहा है। इसकी आधारशिला फरवरी 2025 में सीएम योगी ने रखी थी। प्लांट की क्षमता 80 हजार टन प्रतिवर्ष बताई जाती है। इस प्लांट के शुरू होने से लखीमपुर खीरी (कुंभी) को देश में एक नई औद्योगिक पहचान मिलेगी। इससे पहले लखीमपुर स्थित प्लांट में लगने के लिए आ रही बाहुबली मशीन ने लोगों का कौतूहल और बढ़ा दिया है।

हाइवे पर जहां से गुजरती है मशीन, लग जाती है भीड़ मशीन का आकार इतना विशाल है कि वह जिस हाइवे से इसका काफिला गुजरता है, वहां पर इसे देखने के लिए लोगों का मजमा लग जाता है। कई स्थानों पर लोगों के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं है। विशाल ट्रेलर, दर्जनों टायर और उसके ऊपर रखी मशीन को देखकर लोग वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं।

कई चुनौतियों का करना पड़ रहा सामना लखीमपुर पहुंचने में बाहुबली मशीन को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती रेलवे ओवरब्रिज, टोल प्लाजा से लेकर हाइवे पर लगे पीडब्लूडी के बोर्ड और संकरे मार्ग हैं। जहां से मशीन के निकलने की गुंजाइश नहीं है, वहां पर वैकल्पिक रास्ता तैयार कर बोर्ड आदि को खोलकर पुन: लगाया जा रहा है। मशीन को सुरक्षित तरीके से प्लांट तक पहुंचाने के लिए मार्ग की चौड़ाई, मोड़ और ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।