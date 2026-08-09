लखीमपुर में 7 दिन से लापता ई-रिक्शा चालक का खाई में दबा मिला शव, घरवालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

संवाद सूत्र, लखीमपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र से लापता ई-रिक्शा चालक विनीत कुमार का कंकाल रविवार को शारदा नहर के निकट अमान लाला और डुड़वा गांव के बीच एक खेत की खाई में दबा मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हिरासत में लिए गए दो युवकों से पूछताछ कर रही है।

मृतक विनीत कुमार फरधान थाना क्षेत्र के गांव सूरज सराय का रहने वाला था और वह ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। तीन अगस्त की शाम उसका ई-रिक्शा भंसड़िया क्रासिंग के पास लावारिस हालत में मिला था।

घरवालों की तहरीर फरधान थाना पुलिस ने चार अगस्त को गुमशुदगी और सदर कोतवाली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। घरवालों का आरोप था कि पुलिस ने विनीत की तलाश को लेकर गंभीरता दिखाई।

पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धरना दिया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और विनीत की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया। परिजनों ने इन्हीं युवकों पर विनीत की हत्या करने का आरोप लगाया था।

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रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि शारदा नहर के पास अमान लाला और डुड़वा गांव के बीच एक खेत की खाई में शव दबा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। शव काफी पुराना होने के कारण कंकाल की स्थिति में मिला है, जिसकी पहचान मृतक विनीत के रूप में हुई है।