लखीमपुर जिले में महिला मतदाता 10.75 लाख पार, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू
लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक में प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई। जिले में कुल 23,84,070
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें प्रारूप मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए गए।
जिले की आठों विधानसभाओं पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी में कुल 23,84,070 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 13,08,140 पुरुष, 10,75,881 महिला और 49 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
जिले में महिला मतदाताओं की संख्या 10.75 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो लोकतांत्रिक सहभागिता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। सबसे अधिक 3,22,931 मतदाता लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं।
इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराईं और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक दिया गया है।
इस अवधि में पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, किसी प्रविष्टि में संशोधन कराने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन युवाओं की आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है, वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं।
फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक-4 (घोषणा पत्र) तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। पहले से मतदाता सूची में दर्ज नागरिकों के नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का प्रयोग किया जाएगा। मतदाता सूची से नाम अपमार्जित कराने के लिए फार्म-7 का प्रावधान है। विदेश में निवास कर रहे प्रवासी भारतीय नागरिक फार्म -6ए के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों या उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, उन्हें अपने नामांकन के लिए निर्धारित अभिलेख संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
इनमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आधार से संबंधित दिशा-निर्देश आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार लागू होंगे। बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया।
अब कहां पर कितने हैं मतदाता
|विधानसभा का नाम
|महिला मतदाता
|पुरुष मतदाता
|कुल मतदाता
|पलिया
|1,35,613
|1,62,973
|298590
|निघासन
|1,35,884
|1,67,626
|303510
|गोला गोकर्णनाथ
|142422
|171091
|313527
|श्रीनगर सु.
|129834
|158764
|288400
|धौरहरा
|132698
|164648
|297357
|लखीमपुर
|147708
|175217
|322931
|कस्ता सु.
|121372
|148168
|269546
|मोहम्मदी
|130350
|159653
|290009
