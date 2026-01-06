Language
    19 की उम्र में पहला मुकदमा… फिर लंबी होती गई फेहरिस्त, एक लाख का इनामी बना तालिब, बदले में मिली मौत

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:26 PM (IST)

    सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खान पर लखीमपुर खीरी के छह थानों में गैंगरेप और गैंगस्टर सहित 17 मुकदमे दर्ज थे। 26 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सुल्तानपुर जिले में सोमवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामिया बदमाश तालिब उर्फ आजम खान पर जिले के एक दो पर नहीं, बल्कि छह थानों पर गैंगरेप से लेकर गैंगेस्टर आदि के कुल 17 मुकदमें दर्ज थे।

    गौरिया गांव निवासी तालिब पर पहला मुकदमा फरधान थाने में चोरी का दर्ज हुआ था, जिसके बाद जरायम की दुनिया में उतरे तालिब पर मुकदमों की संख्या इस कदर बढ़ती रही कि मात्र 26 साल की उम्र में उस पर 17 मुकदमे दर्ज हो गए,जिस पर पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम तक घोषित कर दिया।

    बता दें कि पुलिस इनकाउंटर में मारा गया तालिब उर्फ आजम अपनी मां का इकलौता बेटा था।ग्रामीणों के मुताबिक तालिब के पिता ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी से दो पुत्र हैं,जबकि दूसरी पत्नी से यह अकेला था। ग्रामीण बताते हैं कि तालिब बचपन से ही शरारती किस्म का था और उम्र के साथ उसके गुनाह भी बढ़ते ही रहे।

    इसी वजह से 26 वर्षीय मृतक तालिब पर जनपद के छह थानों पर चोरी, गैंगरेप से लेकर गैंगेस्टर आदि के 17 मुकदमें दर्ज हो गए। सोमवार को तालिब उर्फ आजमखान के इनकाउंटर में मारे जाने की सूचना गांव में पहुंचते ही उसके घर पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया।

    तालिब के अपराधों से आजिज होकर दिल्ली में रह रही मां

    ग्रामीणों का कहना है कि तालिब के अपराधों की वजह से आए दिन पुलिस की छापेमारी से आजिज आकर उसकी मां घर छोड़कर दिल्ली में जाकर गुजर बसर कर रही है। हालांकि गांव में दो बच्चों के साथ उसकी पत्नी रह रही थी, लेकिन हाल में ही घर में पुलिस के धावा बोलने के बाद वह भी बच्चों को लेकर किसी रिश्तेदार के वहां चली गई।

    सौतले भाईयों ने भी छोड़ दिया घर

    ग्रामीणों का कहना है कि तालिब के अपराधों की सजा उसके सौतले भाई तक भुगत चुके हैं। पिछले इसके एक मामले में सौतले भाई भी पुलिस की परिधि में आ गए थे। इसके बाद दोनो सौतले भाई गांव छोड़कर दूसरी जगह रहकर काम धंधा कर जीवन यापन कर रहे हैं।

