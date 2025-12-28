लखीमपुर में 129 बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे 9.02 हजार परीक्षार्थी, 30 दिसंबर तक अपलोड करें आपत्तियां
लखीमपुर खीरी में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। 18 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली परीक्षाओं के लिए 129 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जहाँ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले में बोर्ड परीक्षा की तैयारी जारी हैं,फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बोर्ड परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए जा चुके हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्रों के लिए 22 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई थीं, 30 दिसंबर तक इन्हें अपलोड किया जाना है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का विवरण भी अपडेट किया जा रहा है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रबंधकों से भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से बराबर परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर संपर्क जारी है।
नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद मिश्रा ने भी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी हैं।
गत वर्ष जिले में बोर्ड परीक्षा 136 बोर्ड परीक्षा केंद्र थे, जिनमे दो नये केंद्र बढ़े हैं।इस बार 18 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए पहले प्रस्तावित किए गए 128 परीक्षा केंद्रों में से पहले 13 निरस्त किए गए, फिर 14 केंद्र बनाए गए, अब कुल 129 बोर्ड परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र के अनुसार इनमें 76 वित्त विहीन, 10 राजकीय और 43 सहायता प्राप्त विद्यालय बतौर परीक्षा केंद्र शामिल किए गए हैं।
इन सभी पर कुल 90244 बोर्ड परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें हाईस्कूल के 49980 तथा इंटर मीडिएट के 40264 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे।
डीआई ओएस विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, वाइस रिकॉर्डर सभी कुछ अनिवार्य है, इसके निर्देश बोर्ड परीक्षा की बैठक में प्रधानाचार्यों व प्रबंधको को दिए जा चुके हैं। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयास जारी हैं।
