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लखीमपुर में दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, इंडियन बैंक का बैंक मित्र धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:23 AM (IST)

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लखीमपुर के पसगवां से इंडियन बैंक के बैंक मित्र उमेश को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लखीमपुर से बैंक मित्र को पकड़ा।

  2. धोखाधड़ी के 1.99 लाख रुपये के मामले में गिरफ्तारी।

  3. पसगवां निवासी उमेश पर लगा धोखाधड़ी का आरोप।

जागरण संवाददाता, पसगवां (लखीमपुर)। पसगवां के ग्राम मड़वा निवासी उमेश पुत्र जयचंद को शाम चार बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ लेकर गई है। बताते है कि दिल्ली निवासी महेश गोयल ने तीन लोगों के खिलाफ 199003 रूपये की धनराशि की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें उमेश पुत्र जयचंद निवासी मड़वा, अमित पुत्र रविंद्र निवासी पट्टी शाहजहांपुर, आशीष पुत्र प्रमोद नामजद थे। इस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार को पसगवां आकर उमेश को लेकर गई है।

उमेश के साले राहुल निवासी ग्राम दरियाबाद ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम के अरविंद ने फोन पर सूचना देकर मंगलवार दोपहर 12 बजे दिल्ली के पंजाब बाग थाने पर बुलाया है। इस मामले में पसगवां पुलिस ने जानकारी से इनकार किया है।

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