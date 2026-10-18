भीरा-पलिया हाईवे पर भीषण हादसा, दो नर्सिंग छात्राओं समेत तीन की मौत, बाइक-ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा

संवाद सूत्र, लखीमपुर। भीरा में शनिवार दोपहर लगभग तीन बजे भीरा-पलिया हाईवे पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो नर्सिंग छात्राओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक घटनास्थल पर ही खड़ा रहा। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई और मार्ग जाम हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने वाहनों का आवागमन सुचारु कराया।