खीरी हिंसा में गवाही देने आए CMS डॉ. कोली को आया हार्ट अटैक, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

संवाद सूत्र,लखीमपुर। जिले के चर्चित खीरी हिंसा कांड में गवाही देने आए सीएमएस डॉ आरके कोली को सिविल कोर्ट परिसर में अचानक हार्ट अटैक पड़ गया। सीएमएस को आनन फानन में एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां डाक्टर ने लखनऊ को रेफर कर दिया।

सीएमएस की हालत में अब सुधार बताया जा रहा है शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर हत्या, बलवा, आदि के आरोप में मुक़दमे की सुनवाई एडीजे पंचम देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत में नीयत थी। खीरी हिंसा कांड में सीएमएस डाक्टर आरके कोली समेत डाक्टरोंं के पैनल ने मृतकों का पोस्टमार्टम किया था।

अचानक बिगड़ गई तबीयत शुक्रवार को डाक्टर आरके कोली गवाही देने अदालत पहुंचे थे। उनको अचानक सीने में दर्द का अहसास हुआ थोड़ी देर बाद तबीयत बिगड़ने पर एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया जहां डाक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। गवाह सीएमएस के हार्ट अटैक के चलते गवाही नहीं हो सकी।