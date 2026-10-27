भारत से नेपाल तस्करी का बड़ा भंडाफोड़, 10 लाख के अवैध सामान के साथ तीन नेपाली तस्कर गिरफ्तार

संवादसूत्र, गौरीफंटा (लखीमपुर)। भारत से तस्करी कर नेपाल ले जाए जा रहे सामान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंचनपुर पुलिस ने दो दिनों में विभिन्न स्थानों से 10 लाख चार हजार 385 रुपये का अवैध सामान बरामद किया है। पुलिस ने सामान ढोने वाले तीन नेपाली नागरिकों को भी पकड़ा है। बरामद सामान और आरोपितों को आवश्यक कार्रवाई के बाद कस्टम कार्यालय गड्डा चौकी के सुपुर्द किया गया है।

जिला पुलिस कार्यालय कंचनपुर के अनुसार, रविवार और सोमवार को पुलिस की गश्ती टीमों ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान भारत से अवैध रूप से नेपाल लाया जा रहा पांच लाख 17 हजार रुपये का सामान बरामद हुआ। इसमें साइकिल के पुर्जे, ट्यूब, मिठाई, मोटरसाइकिल, बीड़ी के बंडल और मछली सहित पेय पदार्थ शामिल हैं।

इसी क्रम में पुलिस ने तीन लाख 74 हजार 225 रुपये के कपड़े, खाद्यान्न और किराना का सामान भी बरामद किया। सोमवार को तस्करी का सामान ढोने के आरोप में तीन लोगों को माल सहित नियंत्रण में लिया गया। पकड़े गए लोगों की पहचान लप्टन चौधरी, किसन दत्त जोशी और लबराज चटौत के रूप में हुई है। तीनों नेपाली नागरिक हैं।