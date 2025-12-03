Language
    अवैध खनन कर मिट्टी ला रहे डंफर ने बारातियों के वाहन को मारी टक्कर, चार घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:42 AM (IST)

    संवाद सूत्र, मोहम्मदी लखीमपुर। गांव पाल अभय कचनार में बारात में शामिल होने जा रही दो कारों में सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित मिट्टी से भरे डंफ़र ने टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से दोनो कारों में सवार सहित पांच लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने डंफर व चालक को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है।

    मोहम्मदी कोतवाली की बरवर रोड पर अवैध रूप से खनन करके मिट्टी ला रहे एक डंफर ने बारात में शामिल होने के लिए पाल अभय कचनार गांव जा रहे दो कारों में टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से पास से निकल रहे बाइक सवार रामलखन गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे बारात में अफरा तफरी मच गई। बारात में शामिल अन्य लोग घायलों को ले जाकर सीएचसी में भर्ती कराया, जबकि गम्भीर घायलों को अपने वाहनों से लेकर जिला अस्पताल शाहजहांपुर निकल गए।

    बाइक सवार गांव मोहम्मदपुर देना निवासी राम लखन बाइक से मोहम्मदी से अपने गांव मोहम्मदपुर देना वापस लौट रहे थे।बताते हैं की अर्टिगा बोलेरो में बाराती जिला शाहजहांपुर से आ रहे थे। पाल अभय कचनार के पास गन्ना किसान महाविद्यालय के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे अनियंत्रित मिट्टी भरे डंफर ने टक्कर मार दी।

    इससे रुखसाद पुत्र सैफुल्लाह निवासी ग्राम मिश्रीपुर थाना रामचंद्र मिशन जनपद शाहजहांपुर, बोलेरो चालक शरीफ निवासी ग्राम कटिया रजब थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर, मगनून निवासी ग्राम कटिया रजब थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर सहित बाइक सवार राम लखन पुत्र रामखेलावन निवासी मोहम्मदपुर दीना थाना मोहम्मदी घायल हो गए।

    सूचना पर पंहुची कोतवाली पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजवाकर डम्फर चालक रक्षपाल निवासी ग्राम नगरिया थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर को अपने कब्जे में ले लिया है। कोतवाल उमेश चंद्र चौरसिया ने बताया कि डंफर चालक ने बारात में जा रहे दुकानों में टक्कर मार दी जिससे चार लोग घायल हो गए।जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया है