खीरी की हरगांव चीनी मिल में 28 अक्टूबर से शुरू होगा पेराई सत्र, किसानों से की गई ये खास अपील
लखीमपुर की हरगांव चीनी मिल 28 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू करेगी। किसानों को ढुलाई और कटाई की व्यवस्था करने को कहा गया है। गन्ना पर्ची तालिका ऑनलाइन उपलब्ध है और एसएमएस से सूचना दी जाएगी। दो दिन पुरानी पर्ची मान्य नहीं होगी। किसानों से साफ और जल्द पकने वाली गन्ने की किस्म लाने का आग्रह किया गया है। खरीद केंद्र तैयार हैं।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सहकारी गन्ना विकास समिति फरधान क्षेत्र का गन्ना आपूर्ति बिरला ग्रुप की हरगांव चीनी मिल को आपूर्ति किया जाता है। मिल महा प्रबंधक गन्ना संजीव राणा और उप महाप्रबंधक सतेंद्र सिंह ने बताया कि चीनी मिल आगामी वर्ष 2025,26 की पेराई करना 28 अक्टूबर से शुरु कर रहा है। किसान अपने ढुलाई यंत्र और छिलाई के लिए लेवरों की व्यवस्था कर लें।
किसानों के गन्ना पर्ची तालिका मिल व्यवसायिक आन लाईन साईड पर उपलब्ध किये जा चुके हैं। किसानों को गन्ना पर्ची सूचना पूर्व की भांति मोबाईल जरिए एस एमएस के जरिए दी जायेगी। दो दिन विलंब की पर्ची पर गन्ना नहीं लिया जाएगा इस पर्ची को पुनः गन्ना सोसाइटी से जमा जारी करानी पड़ेगी।
किसान समय से गन्ना लाये और साफ सुथरा एवं जल्द पकने वाली प्रजाति पेड़ी का ही गन्ना आपूर्ति करें। प्रारंभ में पौधा प्रजाति का गन्ना बिल्कुल मिल द्वारा मनादी किया गया है। खरीद केंद्र पूरी तरह तैयार किए जा चुके और कांटा बाबूओं की नियुक्त भी सुनिश्चित की जा चुकी है।
