दुधवा में इस बार एक लाख से ज्यादा पर्यटकों का लक्ष्य, वन मंत्री ने अधिकारियों को दी ये सलाह

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि इस बार दुधवा आने वाले पर्यटकों की संख्या एक लाख के पार होनी चाहिए। उन्होंने दुधवा के अधिकारियों के लिए एक लाख के पार की टैग लाइन दी और कहा कि इसे पूरा करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते साल भी यह लक्ष्य था पर वह पूरा नहीं हो सका था। वनमंत्री दुधवा के पर्यटन सत्र का शुभारंभ करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते साल दुधवा घूमने व ठहरने आने वाले पर्यटकों की संख्या 58 हजार से अधिक थी। इस साल दुधवा के अधिकारी इस टैग लाइन के साथ काम करें कि इसे एक लाख के पार पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए थारु हटों की साज सज्जा में बदलाव किया गया है। कैंटीन की सुविधा भी कम दाम में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा पार्क घूमने के खर्चे में इस साल मामूली वृद्धि की गई है जो न के बराबर है।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे लोग पर्यटकों के साथ नम्र व शालीन व्यवहार करें जिससे सैलानी यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं और दोबारा भी आने का प्रयास करें तथा अन्य पर्यटकों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि दुधवा जैसा जंगल देश के कुछ गिने चुने टाइगर रिजर्व या अभयारण्य के पास है। हमें इसकी ब्रांडिंग करने के साथ संरक्षण भी करना है।