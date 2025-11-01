दुधवा में इस बार एक लाख से ज्यादा पर्यटकों का लक्ष्य, वन मंत्री ने अधिकारियों को दी ये सलाह
वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने दुधवा के अधिकारियों को एक लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य दिया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए थारु हटों को बेहतर बनाया गया है और कैंटीन में कम दामों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से पर्यटकों के साथ विनम्रता से पेश आने को कहा ताकि सैलानी अच्छा अनुभव लेकर जाएं। दुधवा की ब्रांडिंग और संरक्षण पर भी जोर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि इस बार दुधवा आने वाले पर्यटकों की संख्या एक लाख के पार होनी चाहिए। उन्होंने दुधवा के अधिकारियों के लिए एक लाख के पार की टैग लाइन दी और कहा कि इसे पूरा करें।
बीते साल भी यह लक्ष्य था पर वह पूरा नहीं हो सका था। वनमंत्री दुधवा के पर्यटन सत्र का शुभारंभ करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते साल दुधवा घूमने व ठहरने आने वाले पर्यटकों की संख्या 58 हजार से अधिक थी। इस साल दुधवा के अधिकारी इस टैग लाइन के साथ काम करें कि इसे एक लाख के पार पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए थारु हटों की साज सज्जा में बदलाव किया गया है। कैंटीन की सुविधा भी कम दाम में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा पार्क घूमने के खर्चे में इस साल मामूली वृद्धि की गई है जो न के बराबर है।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे लोग पर्यटकों के साथ नम्र व शालीन व्यवहार करें जिससे सैलानी यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं और दोबारा भी आने का प्रयास करें तथा अन्य पर्यटकों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि दुधवा जैसा जंगल देश के कुछ गिने चुने टाइगर रिजर्व या अभयारण्य के पास है। हमें इसकी ब्रांडिंग करने के साथ संरक्षण भी करना है।
इसके लिए वाइल्ड लाइफ पर पिक्चर बनवाई जा रही है जिससे दुधवा का प्रचार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार यहां पर एयरपोर्ट बना रही है और उसपर काम भी चल रहा है।
जल्द ही यहां से हवाई यातायात की शुरुआत होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे दुधवा में होने वाले काम के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दें जिससे जंगल बचाने में उनका सहयोग मिल सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।