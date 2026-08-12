UP Bus Accident: खीरी में हरिद्वार से अयोध्या जा रहे कांवड़ियों की बस पलटी, ड्राइवर की मौत; 40 यात्री घायल
Lakhimpur Kheri UP Bus Accident | लखीमपुर खीरी में बुधवार तड़के हरिद्वार से अयोध्या जा रही कांवड़ियों से भरी बस उचौलिया गुरुद्वारा के पास पलट गई। इस ह ...और पढ़ें
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कांवड़ियों से भरी बस उचौलिया गुरुद्वारा के पास पलटी।
हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 40 लोग घायल हुए।
चालक को झपकी आने से हुआ यह हादसा।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। Lakhimpur Kheri Bus Accident | खीरी में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार से अयोध्या जा रही कांवड़ियों से भरी बस उचौलिया गुरुद्वारा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में बस में सवार करीब 70 श्रद्धालुओं में से 40 लोग घायल हो गए, जिसमें से 50 वर्षीय हरिशंकर लाल यादव की मौत हो गई, जबकि आठ घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद शाहजहांपुर रेफर किया गया।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे की वजह चालक को झपकी आना बताया जा रहा है।
बस में 70 लोग थे सवार
जानकारी के अनुसार, करीब 70 श्रद्धालुओं से भरी बस हरिद्वार से अयोध्या जा रही थी। बस में सभी सवार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया गांव निवासी थे। बुधवार अल सुबह उचौलिया गुरुद्वारा के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई।
गनीमत रही कि बस खाई में उतरने के बाद भी सीधी खड़ी रही, अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी। बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई।
स्थानीय लोगों और पुलिस ने बस में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पसगवां पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। गंभीर आठ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया।
आठ गंभीर रूप से घायल शाहजहांपुर रेफर
अतिगंभीर घायलों में 50 वर्षीय लांभा देवी पत्नी हीरालाल, 45 वर्षीय सरल मेहता पुत्र रघुवीर मेहता, 65 वर्षीय सुखदेव दास, 35 वर्षीय सूगी देवी पत्नी नरेंद्र प्रसाद, 65 वर्षीय हीरालाल पुत्र रामदयाल, 60 वर्षीय सुशीला देवी, 50 वर्षीय सुगाता देवी तथा बस चालक 43 वर्षीय सलाउद्दीन पुत्र युसुफ शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद शाहजहांपुर रेफर किया गया।
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अन्य घायलों की सूची
40 वर्षीय लालमती पत्नी रामवतार, 55 वर्षीय सुंगति पत्नी मोरी, 65 वर्षीय लालजी पुत्र जय प्रसाद, 60 वर्षीय लावन्ती देवी (60) पत्नी जय प्रसाद, 60 वर्षीय बसन्ती देवी पत्नी रामबरन, 66 वर्षीय रोकवा कुमारी पत्नी रामावतार, 55 वर्षीय गीता देवी पत्नी मेता प्रसाद, 30 वर्षीय धीरज कुमार पुत्र गौरी शंकर, 40 वर्षीय होरीलाल पुत्र बहादुर, 50 वर्षीय मनोज पुत्र नथुनी चौधरी, 38 वर्षीय सरल वाजपेयी पुत्र रघुवीर, 55 वर्षीय वोवी पुत्र हरबली प्रसाद, 27 वर्षीय बनिता पुत्री हरबली प्रसाद, 40 वर्षीय हरिवन पुत्र काशी प्रसाद, 27 वर्षीय प्रियंका पुत्र संजय, 35 वर्षीय आयुष पुत्र हरबली प्रसाद, 40 वर्षीय राधिका पुत्र राजा प्रसाद, 24 वर्षीय
आंचल पुत्र अनिल यादव, 35 वर्षीय राजुवती पुत्र अनिल यादव, 28 वर्षीय संजय पुत्र माहुत प्रसाद, 55 वर्षीय रमाकान्त पुत्र भवन प्रसाद, 36 वर्षीय निरमल पुत्र काशिम प्रसाद, 30 वर्षीय दीपक पुत्र शत्रु सिंह, 45 वर्षीय राममूर्ति पुत्र गया प्रसाद, 30 वर्षीय सुभाष पुत्र रामचन्द्र, 38 वर्षीय दिनेश पुत्र राम सुख, 35 वर्षीय
ज्ञानू देवी पुत्र कामता प्रसाद, 25 वर्षीय सुमन देवी पुत्र शिवम, 40 वर्षीय शिल्पी पत्नी रामखिलावन तथा 45 वर्षीय अजय कुमार पुत्र रवि कुमार को सीएचसी पर उपचार किया गया।
चालक को झपकी आने से हुआ हादसा- पुलिस
उचौलिया थाना प्रभारी अवध राज सिंह सेंगर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर बस में मौजूद सभी श्रद्धालुओं की बाहर निकलवाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया दिया गया था। एक श्रद्धालु की मौत हुई है। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है।