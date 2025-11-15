लखीमपुर खीरी में Terrorist सुहैल के घर पहुंची गुजरात एटीएस की टीम, परिवार के लोगों से पूछताछ

जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी: आतंकियों के खिलाफ गुजरात एटीएस ने बड़े अभियान के तहत लखीमपुर खीरी के सुहैल को आठ नवंबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए बम विस्फोट के प्रकरण में सुहैल का हाथ होने की आशंका पर भी गुजरात पुलिस काम कर रही है। इसी को लेकर गुजरात एटीएस की टीम आतंकी मोहम्मद सुहैल के गांव झाला भी पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम वार्ड नंबर एक में सुहैल के घर पहुंची और करीब एक घंटा तक उसके परिवार के लोगों से गहन पूछताछ की। घर में तलाशी भी ली गई। टीम के लोगों ने घर के हर सदस्य से अलग अलग करीब एक घंटे तक पूछताछ कर मुहम्मद सुहैल के बारे में पूछताछ कर जानकारी इकठ्ठा की। एटीएस टीम के पहुंचते ही सुहैल के घर के सामने ग्रामीणों का मजमा लग गया। उस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

सिंगाही कस्बा के सुहैल को गुजरात एटीएस ने गुजरात में आठ नवंबर को गिरफ्तार किया था। सुहैल पर आंतकी घंटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग करने का आरोप है। गिरफ्तारी के सात दिन बाद शनिवार को गुजरात एटीएस की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ उसके घर पर छापा माराकर घरवालों से एक से डेढ़ घंटे तक पूछताछ कर जानकारियां इकठ्ठा की। बताया जाता है कि एटीएस अधिकारियों ने सुहैल के माता पिता,भाई व बहनों से अलग अलग बात कर सुहेल के पिछली बार घर आने की जानकारी ली।