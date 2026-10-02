लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया तक AI का पहरा, संदिग्धों पर पैनी नजर

अवनीश शुक्ला, लखीमपुर। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था अब तकनीक के सहारे और मजबूत हो गई है। प्लेटफॉर्म से सर्कुलेटिंग एरिया में में एआई आधारित 26 स्मार्ट कैमरों लगाए गए हैं। इन कैमरों की खासियत है कि यह सिर्फ घटनाएं ही रिकार्ड नहीं करेगे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर सुरक्षा तंत्र को अलर्ट तक कर घटना के बाद फुटेज खंगालने के बजाय खतरे की पहले ही पहचान कर रेलवे पुलिस की मदद करेगें।

एआई कैमरों की नजर स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार से लेकर प्लेटफॉर्म, फुटओवरब्रिज, पार्किंग सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर रहेगी। किसी स्थान पर असामान्य रूप से भीड़ बढ़ने, कोई व्यक्ति संदिग्ध तरीके से लंबे समय तक खड़े रहने, लावारिस सामान मिलने जैसी स्थिति में स्मार्ट सिस्टम आरपीएफ को अलर्ट जारी कर सतर्क करेगा। इससे रेलवे सुरक्षा बल को स्टेशन परिसर की निगरानी करने में आसानी रहेगी।

घटना के बाद पहचानने में भी मदद स्टेशन पर यदि कोई आपराधिक घटना होती है तो एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स से संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों और उसके आने-जाने के रास्ते की पहचान करने में भी मददगार साबित होगें। एआई कैमरों से न सिर्फ बेहतर निगरानी हो सकेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से लेकर स्टेशन परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

रेलवे स्टेशन लखीमपुर प्लेटफॉर्मों की संख्या- तीन

ट्रेनों की संख्या- छह जोड़ी

रोजाना सफर करने वाले यात्री- करीब 3500

प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरे- 26

कैमरों की निगरानी क्षमता- 100 से 150 मीटर अपराधी दिखते ही आरपीएफ को करेगा अलर्ट आरपीएफ जवानों के मुताबिक ट्रेनों एवं प्लेटफॉर्म आदि पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों से लेकर वांटेड अभियुक्तों के फोटो सिस्टम पर अपलोड हैं। इनके रेल परिसर में कैमरे के सामने आते ही कैमरा फेस रीडिंग कर कंट्रोल रूम के माध्यम से अलर्ट कर देगा। इससे उनकी धरपकड़ आसान रहेगी।