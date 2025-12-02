लखीमपुर में सड़क किनारे अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप, इलाके में दहशत का माहौल
ममरी-छतौनिया मार्ग पर एक अज्ञात अधजला शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। कस्बे से छतौनिया जाने वाले मार्ग पर मंगलवार सुबह एक अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। जलाए जाने से शव को पहचानना मुश्किल है। मौके पर पहुंचे सीओ ने मौका मुआयना कर फोरेंसिक टीम को भी बुलवाया है।
हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कैथोला व छतौनिया के बीच मंगलवार सुबह एक सूनसान स्थान पर एक युवक का अधजला शव मिलने से खलबली मच गई। शव मिलने की सूचना से ग्रामीणो का मजमा लग गया। सीओ गोला रमेश कुमार तिवारी से लेकर एसओ हैदराबाद सुनील मलिक भी दलबल के साथ घटना स्थल पर पंहुच गए।
ग्रामीणो में चर्चा है कि युवक को जलाकर पहचान खत्म करने की कोशिश की गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल लग रही है। ऊपर का हिस्सा जला हुआ है।
एसओ सुनील मलिक का कहना है कि फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलवाया गया है। साथ ही ग्रामीणों से पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
