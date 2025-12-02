लखीमपुर में सड़क किनारे अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप, इलाके में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। कस्बे से छतौनिया जाने वाले मार्ग पर मंगलवार सुबह एक अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। जलाए जाने से शव को पहचानना मुश्किल है। मौके पर पहुंचे सीओ ने मौका मुआयना कर फोरेंसिक टीम को भी बुलवाया है।

हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कैथोला व छतौनिया के बीच मंगलवार सुबह एक सूनसान स्थान पर एक युवक का अधजला शव मिलने से खलबली मच गई। शव मिलने की सूचना से ग्रामीणो का मजमा लग गया। सीओ गोला रमेश कुमार तिवारी से लेकर एसओ हैदराबाद सुनील मलिक भी दलबल के साथ घटना स्थल पर पंहुच गए।