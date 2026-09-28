लखीमपुर में 37 नए ग्राम पंचायत अधिकारियों की होगी तैनाती, सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को अब मजबूती मिलेगी। शासन की ओर से खीरी जिले को 37 नए ग्राम पंचायत अधिकारी मिले हैं। सोमवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। नियुक्ति-पत्र मिलने के बाद नव चयनित कर्मचारियों में उत्साह दिखाई दिया।

जिले में कुल 1164 ग्राम पंचायतें हैं। इनके संचालन के लिए स्वीकृत पदों के सापेक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों की संख्या लंबे समय से कम चल रही थी। करीब 40 पद रिक्त होने के कारण कार्यरत सचिवों को एक से अधिक ग्राम पंचायतों का दायित्व संभालना पड़ रहा था। इससे विकास कार्यों की निगरानी, अभिलेखों के रखरखाव और ग्रामीणों से जुड़े प्रमाणपत्रों समेत अन्य कार्यों का दबाव बढ़ गया था।

एक सचिव के पास कई ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होने से गांवों में नियमित निरीक्षण और योजनाओं की प्रगति की निगरानी प्रभावित होती थी। ग्रामीणों को भी पंचायत संबंधी कार्यों के लिए सचिव की उपलब्धता का इंतजार करना पड़ता था। नई नियुक्तियों से इस व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।