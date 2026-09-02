लखीमपुर खीरी में जेसीबी से खोदे गड्ढे में भरा था पानी, डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। औरंगाबाद क्षेत्र के सोहौरा-बरगदिया गांव के पास जेसीबी से खनन के दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और घटना की जानकारी जुटाने के साथ आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

बताया जा रहा है कि गांव के पास जेसीबी से खनन कर गहरा गड्ढा खोदा गया था। बारिश के बाद इस गड्ढे में पानी भर गया था। इसी दौरान बच्ची किसी तरह पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। गहराई अधिक होने के कारण वह पानी में डूब गई। आसपास मौजूद लोगों को जानकारी होने पर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी।

हादसे की सूचना गांव में फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से हादसे की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में आवश्यक जांच और कार्रवाई की जा रही है।