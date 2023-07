Lakhimpur: तहसील प्रशासन की कार्रवाई से आक्रोशित महिला ने पेट्रोल छिड़ककर किया आत्मदाह का प्रयास, हालत गंभीर

नायब तहसीलदार हरिराम के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस की टीम सोमवार को ग्राम खमरिया कोईलार में नादिर खां की शिकायत पर शकीला पत्नी रहजाज के घर कब्जा हटवाने गई थी। शकीला कब्जा हटाने का विरोध कर रही थी लेकिन जब तहसील प्रशासन ने उस पर कब्जा हटाने का दबाव बनाया तो शकीला पेट्रोल से भरी बोतल ले आई और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली।

घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया।

तिकुनिया (लखीमपुर), संवाद सूत्र। तिकुनिया क्षेत्र के ग्राम खमरिया कोईलार में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कब्जा हटवाने गई तहसील प्रशासन की कार्रवाई से आक्रोशित महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कब्‍जा हटाने का व‍िरोध कर रही थी मह‍िला नायब तहसीलदार हरिराम के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस की टीम सोमवार को ग्राम खमरिया कोईलार में नादिर खां की शिकायत पर शकीला पत्नी रहजाज के घर कब्जा हटवाने गई थी। शकीला कब्जा हटाने का विरोध कर रही थी, लेकिन जब तहसील प्रशासन ने उस पर कब्जा हटाने का दबाव बनाया तो शकीला पेट्रोल से भरी बोतल ले आई और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। प्रशासन के फूले हाथ-पांव धूं-धूंकर जल उठी महिला को देखकर प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। जैसे-तैसे आग बुझाकर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इधर, घायल महिला के पारिवारिक जनों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं, महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन के प्रभारी डा. पीके रावत ने बताया कि महिला का चेहरा और सीना काफी झुलस गया है। नाजुक हालत के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद उप जिलाधिकारी, निघासन राजेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और जांच की। Lakhimpur: महिला जीवित, पर पुलिस ने आरोपपत्र में आत्महत्या दिखाकर युवक को भेजा जेल नायाब तहसीलदार हरिराम ने बताया कि गांव के ही नादिर ने अल्पसंख्यक आयोग में एक शिकायती पत्र भेजकर अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। जिसके आधार पर वह टीम के साथ गांव पहुंचकर महिला को जगह खाली करने को कह रहे थे। अचानक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली।

