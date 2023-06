Lakhimpur: पति से खाना बनाने के विवाद में पत्नी ने गोली मारकर की आत्महत्या, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस

कल्लियारामपुर गांव के संतोष उर्फ अजय दीक्षित का पत्नी निशा दीक्षित से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज पति संतोष ने पत्नी के साथ मारपीट की। निशा इतनी क्षुब्ध हुई कि कमरे में रखे तमंचे से खुद को गोली मार ली। घायल होने पर परिजन उसे सीतापुर बीसीएम अस्पताल ले गये जहां डाक्टरों ने मरा हुआ घोषित कर दिया।

पति से खाना बनाने के विवाद में पत्नी ने गोली मारकर की आत्महत्या

संवादसूत्र, मितौली (लखीमपुर): मितौली क्षेत्र में पति-पत्नी में खाना बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने कमरे में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खाना बनाने को लेकर दंपती में विवाद बीते गुरुवार की देर रात कल्लियारामपुर गांव के संतोष उर्फ अजय दीक्षित का पत्नी निशा दीक्षित से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। नाराज पति संतोष ने पत्नी के साथ मारपीट की। निशा इतनी क्षुब्ध हुई कि कमरे में रखे तमंचे से खुद को गोली मार ली। घायल होने पर परिजन उसे सीतापुर बीसीएम अस्पताल ले गये, जहां डाक्टरों ने मरा हुआ घोषित कर दिया। पति पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हुआ था। दोनों पक्ष के परिजनों ने सुलह समझौता करा दिया था। थाना प्रभारी आलोक कुमार धीमान ने बताया कि मामला प्रथम दष्टया आत्महत्या का लग रहा है। 29 जून की देर रात मामले की सूचना मिली थी तो वहां पहुंचकर देखा गया। पूछताछ में संतोष दीक्षित के छह वर्षीय बेटे प्रथम ने बताया कि मम्मी पापा के बीच खाना बनाने को लेकर लड़ाई हो गई थी। उसके बाद पापा बाहर चले गए और मम्मी ने कमरे के अंदर जाकर गोली मार ली। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

Edited By: riya.pandey