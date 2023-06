Lakhimpur: पीएम आवास में धांधली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, डीएम के नोटिस पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताई हकीकत

ईसानगर के फिरोजाबाद के ग्रमीणों ने डीएम महेंद्र बहादुर को बताया कि गांव में करीब 30 प्रधानमंत्री आवासों में धांधली हुई है। एक ही परिवार के चार से पांच लोगों को आवास दिए गए हैं। जिनके पास ट्रैक्टर पिकअप लखीमपुर लखनऊ में मकान हैं उन्हें भी आवास का लाभ दिया गया है। ग्रामीणों ने इस धांधली के खिलाफ एक साल से अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देना शुरू किया।

डीएम की नोटिस पर पहुंचे गांव के नौ वादकारियों ने आवास आवंटन की हकीकत बताई।

Your browser does not support the audio element.

लखीमपुर, संवादसूत्र। ईसानगर के फिरोजाबाद ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में हुई धांधली का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को डीएम की नोटिस पर पहुंचे गांव के नौ वादकारियों ने आवास आवंटन की हकीकत बताई। पूरे प्रकरण की सूचना बीडीओ से एकत्रित कराई जा रही है, जिसके बाद जिला स्तरीय कमेटी से कराई जाएगी। 30 पीएम आवासों में धांधली का आरोप ईसानगर के फिरोजाबाद के ग्रमीणों ने डीएम महेंद्र बहादुर को बताया कि गांव में करीब 30 प्रधानमंत्री आवासों में धांधली हुई है। एक ही परिवार के चार से पांच लोगों को आवास दिए गए हैं। जिनके पास ट्रैक्टर, पिकअप, लखीमपुर, लखनऊ में मकान हैं, उन्हें भी आवास का लाभ दिया गया है। ग्रामीणों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा ग्रामीणों ने इस धांधली के खिलाफ एक साल से अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देना शुरू किया। बीडीओ से लेकर डीएम तक ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद गांव के रामसूरत, मेढ़ई, प्रमोद कुमार, बृज बिहारी, बेचेलाल, कैलाश, जयराम, तेजपाल व छेद्दू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार सुबह डीएम ने ग्रामीणों के पहुंचने पर परियोजना निदेशक केके पांडेय, इलाकाई बीडीओ व सेक्रेटरी को बुलवाया। पीडी ने बताया कि सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। पूरे मामले की जांच जिला स्तरीय कमेटी करेगी।

Edited By: Vinay Saxena