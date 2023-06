थाना फरधान के गांव मऊपुरवा निवासी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि उनकी पुत्री रूबी वर्मा शिक्षिका थी। उन्होंने अपनी पुत्री रूबी की शादी 16 फरवरी 2022 को लखीमपुर शहर के मुहल्ला गणेशनगर निवासी अरविंद कुमार वर्मा के पुत्र अभिनव वर्मा के साथ की थी। शादी में करीब 20 लाख रुपये का दहेज दिया था लेकिन पुत्री के ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे।

सदर कोतवाली तहरीर देने आए मृतक शिक्षिका के परिवारीजन।

लखीमपुर, संवाद सूत्र। गोला रोड स्थित मुहल्ला गणेश नगर में एक शिक्षिका की ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सूचना पर मायके वाले मौके पर पहुंचे तो शिक्षिका का शव बेड पर पड़ा मिला। शव देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक शिक्षिका के ससुराल वाले फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। 16 फरवरी 2022 को हुई थी शादी थाना फरधान के गांव मऊपुरवा निवासी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि उनकी पुत्री रूबी वर्मा शिक्षिका थी। उन्होंने अपनी पुत्री रूबी की शादी 16 फरवरी 2022 को लखीमपुर शहर के मुहल्ला गणेशनगर निवासी अरविंद कुमार वर्मा के पुत्र अभिनव वर्मा के साथ की थी। शादी में करीब 20 लाख रुपये का दहेज दिया था, लेकिन पुत्री के ससुरालीजन इससे संतुष्ट नहीं थे। ससुराल वाले दस लाख रुपये की कर रहे थे डि‍मांड पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले दस लाख रुपये की और मांग कर रहे थे। जान से मारने की धमकी भी देते थे। साथ ही मारते पीटते भी थे। इसके अलावा उसका आने वाला वेतन भी निकलवाकर छीन लेते थे। पुत्री ने पति व ससुरालीजन की प्रताड़ना की जानकारी मायके वालों को कई बार दी। बुधवार की सुबह उन्हें आसपास के लोगों ने सूचना दी कि पुत्री रूबी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतका के पिता ने पति समेत अन्य ससुरालियों को नामजद करते हुए सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पत‍ि ने कही आत्‍महत्‍या की बात मृतका के पति अभिनव वर्मा ने छत के कुंडे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही है। शहर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह ने बताया क‍ि शव पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसके पिता की तरफ से तहरीर आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena