तनाव में आकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

चपरतला (लखीमपुर), संवाद सूत्र। यूपी के लखीमपुर में ऑनलाइन ठगी का शि‍कार हुए एक युवक ने तनाव में आकर अपनी जान दे दी। युवक के साथ ट्रैक्टर देने का झांसा देकर 1,20,000 रुपये की ठगी की गई थी। युवक का शव खेत में फांसी के फंदे से लटका म‍िला। फेसबुक पर आ रहे व‍िज्ञापन को देखकर बनाया ट्रैक्‍टर खरीदने का मन मैगलगंज थाना क्षेत्र के बाईकुआ ग्राम पंचायत के बीरमपुर गांव निवासी फूल सिंह का पुत्र लखविंदर ने फेसबुक अकाउंट पर आ रहे विज्ञापन को देखकर ट्रैक्टर खरीदने का मन बनाया। उस पर पड़े नंबर से बातचीत होने के बाद ट्रैक्टर की डील फाइनल करते हुए लखविंदर बिना परिजनों को बताए ही पैसा इकट्ठा करने में लग गया। उसने घर में खड़ा पुराना ट्रैक्टर व भैंस बेचकर इकट्ठा किए गए पैसे उठाकर उस जालसाजी करने वाले के खाते में डलवा दिए। ठगों ने खाते में मंगवा ल‍िए 1 लाख 20 हजार रुपए ठगों ने फोटो भेज कर कहा कि हम तुम्हारे घर ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। तमाम बार नए-नए फोटो डालकर वह लखविंदर को भ्रमित करता रहा। कई बार डीजल खत्म हो जाने व कुछ खराबी हो जाने को लेकर बराबर पैसे डलवाता रहा। ऐसा करते हुए कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए अपने खातों में डलवा लिए, इसके बाद भी ट्रैक्टर नहीं पहुंचा। लखव‍िंदर ने फांसी लगाकर दी जान लखविंदर ने जब दोबारा उस नंबर पर संपर्क किया तो मोबाइल बंद जा रहा था, जिसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। तनाव में आकर लखविंदर ने खेत पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

