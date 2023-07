UP News: दहेज की मांग पूरी न होने पर दो बार तलाक देकर कराया हलाला, फिर घर से भगाया; SP ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने दो बार तीन तलाक बोला। दोनों बार महिला का हलाला कराया। पखवाड़े भर पहले तीसरी बार फिर तीन तलाक देकर उसे घर से मारपीट कर भगा दिया है। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित बुधवार को स्वजन के साथ पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंची और आपबीती बताई।

दहेज की मांग पूरी न होने पर दो बार तलाक देकर कराया हलाला

संवाद सूत्र, लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने दो बार तीन तलाक बोला। दोनों बार महिला का हलाला कराया। पखवाड़े भर पहले तीसरी बार फिर तीन तलाक देकर उसे घर से मारपीट कर भगा दिया है। पुलिस के कार्रवाई न करने पर पीड़ित बुधवार को स्वजन के साथ पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंची और आपबीती बताई। एसपी ने कोतवाल को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। दहेज न देने पर कर रहा था प्रताड़ित महिला ने बताया कि उसका निकाह 12 साल पहले निघासन के एक गांव में हुआ था। पति दहेज में एक लाख रुपये और मांग रहा था। न देने पर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। तीन-तीन दिन तक उसे खाना नहीं देता था। पीड़िता ने बताया कि दो साल पहले शौहर ने तीन तलाक दे दिया था। मायके वालों ने शौहर और उसके परिवार के लोगों को समझाया तो रखने के लिए मान गया। अपने बहनोई को बुलवाकर हलाला करवाकर शौहर ने फिर से निकाह कर लिया। वर्ष 2020 में शौहर ने दूसरी बार तीन तलाक दे दिया। फिर बोला कि दोबारा हलाला करो तो निकाह कर लेंगे। अपने दूसरे बहनोई को बुलाया और जबरन हलाला कराया। फिर निकाह कर लिया। पुलिस ने नहीं सुनी पीड़िता की बात चार जुलाई 2023 को शौहर ने बिना किसी बातचीत के तीसरी बार तीन तलाक दे दिया और कहा अब तुम यहां नहीं रहोगी। उसने अपने मायके को सूचना दी तो पिता ससुराल पहुंचे। आरोप है कि ससुरालियों ने उसके और पिता के सादे स्टांप पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए और यह कहते हुए घर से भगा दिया कि हलाला करवाओ या फिर अपने घर ले जाओ। पीड़िता पिता के साथ थाना निघासन गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर उसकी बात तक नहीं सुनी।

Edited By: Abhishek Pandey