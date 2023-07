Lakhimpur Khiri News यूपी के लखीमपुर के अंतर्गत महेशपुर इलाके में बढ़ रही गन्ने की फसल में छिपने के लिए जंगल से बाघ बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। जिन्होंने घास काटने गए एक युवक को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। युवक का क्षत-विक्षत शव देर रात सात घंटे बाद ग्रामीणों ने गन्ने के खेत से बरामद किया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई।

Lakhimpur Khiri News: बाघ ने किया चरवाहे का शिकार, दबोची गर्दन; इलाके में मची दहशत

संवादसूत्र, ममरी (लखीमपुर)। यूपी के लखीमपुर के अंतर्गत महेशपुर इलाके में बढ़ रही गन्ने की फसल में छिपने के लिए जंगल से बाघ बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। जिन्होंने घास काटने गए एक युवक को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। युवक का क्षत-विक्षत शव देर रात सात घंटे बाद ग्रामीणों ने गन्ने के खेत से बरामद किया। डीएफओ संजय विस्वाल बुधवार को जब इलाके में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की। डीएफओ ने वनकर्मियों को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। ग्राम पंचायत लंदनपुर ग्रंट के उदयपुर लोनिपुरवा निवासी बाबूराम का 20 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार मंगलवार को दिन के तीन बजे घास काटने गया था। जब वह शाम तक वापस नहीं लौटा तब चिंतित परिवारजन ने उसे खेतों में तलाशा, तब रात करीब साढ़े 10 बजे उसका शव मिल सका। बाघ ने उसकी गर्दन पर प्रहार कर मौत के घाट उतारा है। इस घटना से पूरे इलाके में ग्रामीण भयभीत हैं। इलाके में बाघों की मौजूदगी कई वर्षों से बनी हुई है, जिसको लेकर पूरा इलाका संवेदनशील हो चुका है। जंगल से सटे करीब 50 गांव अति प्रभावित हैं। गन्ने की फसल बड़ी होते ही अधिकांश बाघ आसान शिकार के चलते जंगलों से निकलकर गन्ने को अपना आशियाना बना लेते हैं। खेतों में गोवंश, सुअर, नीलगाय, सियार आदि शिकार आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बुधवार को डीएफओ संजय विस्वाल, रेंजर नरेश पाल सिंह, डिप्टी रेंजर रामनरेश वर्मा आदि वनकर्मी मौके पर पहुंच गए। डीएफओ ने ग्रामीण सावधानी बरतते हुए खेतों में समूह बना हांका लगाते हुए जाने को कहा। साथ ही वनवर्मियों को निर्देश दिया कि इलाके में गश्त और बढ़ाई जाए। डीएफओ ने जंगल के संवेदनशील इलाकों को भी देखा।

