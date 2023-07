India Nepal border पाक नागर‍िक सीमा गुलाम हैदर प्रकरण में एटीएस की जांच के बाद लखीमपुर में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपरेशन कवच की टीम वहां बॉर्डर पर बसे गांव के लोगों से मुलाकात कर रही है। रानीनगर बसही कमलापुरी खैरानी बार्डर पर टीम द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ज‍िससे अवैध रूप से आवाजाही को रोका जा सके।

India Nepal border: लखीमपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

Your browser does not support the audio element.