शराब के नशे में युवक के गले पर फावड़े से किया प्रहार, मौके पर मौत; घटना के बाद आरोपित खुद पहुंचा थाने

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के जोरावर गांव में विवाद में शराबी ने फावड़ा मारकर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक खुद कोतवाली पहुंच गया। रविवार रात लगभग नौ बजे भानू कुशवाहा पुत्र केदार निवासी बेहड़ा जोरावर का किसी बात पर अपने ही गांव के मुंशीलाल यादव पुत्र रामभजन से विवाद हो गया। विवाद के बाद उसने युवक की हत्या कर दी।

शराब के नशे में युवक के गले पर फावड़े से किया प्रहार, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, लखीमपुर : मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहड़ा जोरावर गांव में विवाद में शराबी ने फावड़ा मारकर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक खुद कोतवाली पहुंच गया। रविवार रात लगभग नौ बजे भानू कुशवाहा पुत्र केदार (26) निवासी बेहड़ा जोरावर का किसी बात पर अपने ही गांव के मुंशीलाल यादव पुत्र रामभजन से विवाद हो गया। विवाद होने पर मुंशीलाल उग्र हो गया और उसने पास रखे फावड़े से भानू के गले पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे भानू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त दोनों ने पी रखी थी शराब गांव वालों के मुताबिक, घटना के वक्त दोनों ने शराब पी रखी थी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद मुंशीलाल खुद थाने पहुंच गया। अचानक शराब के नशे में हुए वाद-विवाद के बाद हुई हत्या की घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर सीओ मितौली सुबोध जायसवाल रात में ही मौके पर पहुंचे। मृतक के भाई राजेश कुशवाहा की तहरीर पर हत्यारोपित मुंशीलाल के विरुद्ध धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय का कहना है कि दोनों युवक आपस में दोस्त थे और साथ ही मजदूरी करते थे। कहासुनी के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। अचानक भानू के गले पर मुंशी ने फावड़े से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

