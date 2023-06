Lakhimpur: कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था घर

सुबह जब सफाईकर्मी झाड़ू लगाने पहुंचे तो शव देखा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पाया कि शव के पीछे पीठ में घाव का निशान था। इस बीच जानकारी होने पर परिवार व आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। मोहित की हत्या के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। परिवारजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

हमलावरों ने कैंटीन व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या।

Your browser does not support the audio element.

पलियाकलां (लखीमपुर), संवादसूत्र। बुधवार की रात में कुछ हमलावरों ने एक कैंटीन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव मंदिर के पास बरामद हुआ है। मामले की रिपोर्ट अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। कोतवाल पीके मिश्रा ने बताया कि कैंटीन संचालक का शव मिला है। शव की पीठ में गहरा घाव भी है। मामले की रिपोर्ट अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। जल्द ही घटना का खुलासा भी कर दिया जाएगा। शादी समारोह में शाम‍िल होकर लौट रहा था घर मुहल्ला अहिरान द्वितीय निवासी मोहित गुप्ता उर्फ गुल्ले (25) की भीरा रोड पर चीनी मिल के सामने कैंटीन है। बुधवार की रात वह हरशंकर लान में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। रात करीब पौने दो बजे वह शादी समारोह से निकल कर घर जा रहा था रास्ते में हमलावरों ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। उसका शव दरगाह मंदिर के पास सड़क पर पड़ा हुआ था। गुरुवार को सुबह जब सफाईकर्मी झाड़ू लगाने पहुंचे तो उन लोगों ने उसका शव देखा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पाया कि शव के पीछे पीठ में घाव का निशान था। इस बीच जानकारी होने पर परिवार व आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। मोहित की हत्या के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। परिवारजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। सीसी कैमरे खंगाल रही पुल‍िस मामले की रिपोर्ट अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, जिससे हमलावरों का पता चल सके। एक कैमरे की फुटेज में घटनास्थल के पास दो लोग काफी देर तक बात करते हुए दिख रहे हैं और उनमें से एक युवक शव के पास से कोई वस्तु उठाकर ले जाता दिख रहा है। समझा जा रहा है कि मृतक का मोबाइल हमलावर उठा ले गए हैं। मृतक की जेब में मोबाइल नहीं मिला है।

Edited By: Vinay Saxena