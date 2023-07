दुधवा टाइगर रिजर्व में काफी लंबे समय से रेंजरों की कमी चल रही थी। कई पद रिक्त चल रहे थे और कई स्थानों पर डिप्टी रेंजरों को चार्ज देकर काम चलाया जा रहा था। पार्क के अधिकांश रेंजों में डिप्टी रेंजर ही अभी तक रेंजरों का जिम्मा संभाले हुए थे लेक‍िन अब ऐसा नहीं है। शासन ने पार्क के 10 रेंजों में रेंजरों की तैनाती की है।

दुधवा नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ...जागरण

संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। दुधवा टाइगर रिजर्व में 50 दिनों में चार बाघों की मौत के मामले की जांच में गश्त कम होने का तथ्य संज्ञान में आया था। इसको लेकर विभाग के उच्चाधिकारी काफी संवेदशीलता बरत रहे हैं। सालों से खाली पड़े दुधवा टाइगर रिजर्व में रेंंजरों के पद अब भरे जा रहे हैं। शासन स्तर से दुधवा में एक साथ 10 रेंजरों की तैनाती की गई है, जिन्हे रेंज आवंटित कर उनको वहां का चार्ज भी दिला दिया गया है। शासन ने पार्क के 10 रेंजों में रेंजरों की तैनाती की दुधवा टाइगर रिजर्व में काफी लंबे समय से रेंजरों की कमी चल रही थी। कई पद रिक्त चल रहे थे और कई स्थानों पर डिप्टी रेंजरों को चार्ज देकर काम चलाया जा रहा था। पार्क के अधिकांश रेंजों में डिप्टी रेंजर ही अभी तक रेंजरों का जिम्मा संभाले हुए थे, लेक‍िन अब ऐसा नहीं है। शासन ने पार्क के 10 रेंजों में रेंजरों की तैनाती की है। पार्क के डीडी रंगाराजू टी ने बताया कि गौरीफंटा रेंज में रेंजर विकास चंद्र वर्मा, संपूर्णानगर में रुद्र प्रताप सिंह को तैनात किया गया है। इसी तरह उत्तर निघासन में भूपेंद्र सिंह, सठियाना रेंज में अभिषेक सिंह, पर्यटन रेंज में प्रशांत कुमार, भीरा रेंज में जय सिंह, पलिया रेंज में विनय कुमार, मझगईं रेंज में अंकित कुमार सिंह, बनकटी में निर्भय प्रताप शाही, मैलानी में नवीन दिनकर, दुधवा में रितेश कुमार, मैलानी बफरजोन में वेद प्रकाश पांडेय को तैनात किया गया है। सभी रेंज अधिकारियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

Edited By: Vinay Saxena