कुशीनगर में महिला की हत्या, मामूली विवाद में पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला कर ली जान; गांव में पुलिस तैनात

घटना कुशीनगर जिले के पाण्डेय मुन्नी पट्टी के टोला श्यामपट्टी में हुई। महिला पड़ोस की कुछ महिलाओं के साथ घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान पड़ोसी व्यक्ति के टिप्पणी करने पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि व्यक्ति परिवार सहित मारपीट करने के साथ ही धारदार हथियार से हमला कर महिला की जान ले ली।

घटना के बाद पूछताछ करती पुलिस। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

कुशीनगर, जागरण संवाददाता। कुशीनगर जिले के तमकुहीराज के पाण्डेय मुन्नी पट्टी के टोला श्यामपट्टी में शनिवार की सुबह नौ बजे कहासुनी के मामूली विवाद में महिला की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद चारों आरोपित फरार हो गए, उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। घटना के समय महिला की दोनों बेटियां व बेटा घर में थे। पति लखनऊ में राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। घटना को लेकर तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। यह है पूरा मामला मंजू देवी अपने दरवाजे के समीप बैठ आसपास की महिलाओं से बातचीत कर रही थीं। बताया जा रहा है कि इसी बीच पड़ोसी आलोक लाल श्रीवास्तव ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसको लेकर महिला और युवक से कहासुनी होने लगी। यह देख आलोक के पिता हेमंत श्रीवास्तव, मां आशा देवी, बहन साक्षी ऊर्फ रंगोली भी आ गए और सब मिलकर मारपीट शुरू कर दिए। ग्रामीणों के अनुसार इस दौरान आलोक घर गया और धारदार हथियार लेकर निकला। मंजू के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मां को खून से लथपथ देख बच्चों में मची चीख-पुकार शोर सुनकर महिला की पुत्रियां सलोनी (16 वर्ष), शालिनी (15 वर्ष) और पुत्र मोहित कुमार (11 वर्ष) घर से बाहर निकले तो मां को खून से लथपथ जमीन पर देख दहाड़ मारकर रोने लगे। पुलिस की सूचना पर पति महंथ गोंड लखनऊ से घर के लिए चल दिए हैं। सीओ जितेंद्र सिंह कालरा, प्रभारी निरीक्षक नीरज राय ने पुलिस टीम के साथ अग्रिम कार्रवाई की। गांव में स्थिति तनावपूर्ण है। सीओ कालरा ने बताया कि जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एहतियातन मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।

Edited By: Pragati Chand