फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश में पश्चिम बंगाल की महिला गिरफ्तार, कुशीनगर में कार्रवाई

संवाद सूत्र, कप्तानगंज। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के प्रयास में पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली प्रिया गुप्ता एक सहयोगी संग पकड़ी गई। वह 15 वर्षों से कुशीनगर के कप्तानगंज में रह रही है और यहां का निवासी प्रमाण पत्र संग आधार व राशन कार्ड बनवा लिया है।

नर्तकी का कार्य करने यहां आई थी, वर्तमान में ब्यूटी पार्लर चलाती है। गुरुवार को कप्तानगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी की। महिला के पास से फर्जी मुहर, टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) के प्रारूप, समेत अन्य दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किया है।