UP Farmers: किसानों की आय बढ़ाने का नया तरीका, इस चीज की खेती से बनेंगे मालामाल

संवाद सूत्र, बभनौली। क्षेत्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को हुआ। इस दौरान किसानों को प्रमाण पत्र के साथ सब्जी बीज कट का दिया गया। अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए रबी फसलों की नई तकनीक से खेती करने की जानकारी देते हुए प्रभारी डा. पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सब्जियों की खेती एक अच्छा विकल्प है।

इसे ध्यान में रखते हुए इस रबी मौसम में सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे परिवार की खाद्य सुरक्षा सहित आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डा. शमशेर सिंह ने कहा कि किसानों को रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती के साथ नर्सरी प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय, मानव स्वास्थ्य में सब्जियों के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम समन्वयक डा. विवेकानंद सिंह ने कहा कि किचन गार्डनिंग, सब्जियों के संरक्षण की तकनीक व सब्जी फसलों की प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के लिए उत्तम साबित होगा। श्रुति वी सिंह ने सब्जी की खेती में मौसम के अनुसार बदलाव करने पर जोर दिया। ऋद्धि वर्मा ने कहा कि प्रशिक्षुओं को इस योजना में गेहूं की उच्च उपज और अधिक पोषण वाली किस्म के बीज और पोषण वाटिका के लिए सब्जी बीज किट उपलब्ध कराया गया है।