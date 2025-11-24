Language
    UP Farmers: किसानों की आय बढ़ाने का नया तरीका, इस चीज की खेती से बनेंगे मालामाल

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    क्षेत्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में किसानों को सब्जियों की खेती के महत्व के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, नर्सरी प्रबंधन और पौध संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। किसानों को किचन गार्डनिंग और सब्जियों के संरक्षण की तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

    संवाद सूत्र, बभनौली। क्षेत्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को हुआ। इस दौरान किसानों को प्रमाण पत्र के साथ सब्जी बीज कट का दिया गया।

    अनुसूचित जाति उप योजना के तहत कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए रबी फसलों की नई तकनीक से खेती करने की जानकारी देते हुए प्रभारी डा. पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सब्जियों की खेती एक अच्छा विकल्प है।

    इसे ध्यान में रखते हुए इस रबी मौसम में सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे परिवार की खाद्य सुरक्षा सहित आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डा. शमशेर सिंह ने कहा कि किसानों को रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती के साथ नर्सरी प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय, मानव स्वास्थ्य में सब्जियों के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

    कार्यक्रम समन्वयक डा. विवेकानंद सिंह ने कहा कि किचन गार्डनिंग, सब्जियों के संरक्षण की तकनीक व सब्जी फसलों की प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के लिए उत्तम साबित होगा। श्रुति वी सिंह ने सब्जी की खेती में मौसम के अनुसार बदलाव करने पर जोर दिया। ऋद्धि वर्मा ने कहा कि प्रशिक्षुओं को इस योजना में गेहूं की उच्च उपज और अधिक पोषण वाली किस्म के बीज और पोषण वाटिका के लिए सब्जी बीज किट उपलब्ध कराया गया है।

    डा. गंगाराज आर ने किसानों को गृह वाटिका के माध्यम से सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया। इस दौरान जेपी गुप्ता, हरिहर सिंह, विशाल सिंह, रजनीश पांडेय,संपत पटेल, सत्येन्द्र कुमार, कृपा शंकर चौधरी आदि मौजूद रहे।