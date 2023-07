कुशीनगर में बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रक डिवाइडर से टकराकर फोरलेन पर पलटा; चालक गंभीर

तेज रफ्तार के जुनून ने ट्रक ड्राइवर को अस्पताल पहुंचा दिया। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली के पास बेकाबू ट्रक अचानक डिवाइडर से टकराकर फोरलेन पर पलट गया। ट्रक से चंद कदम की दूरी पर सवारियों से भरी बस आ रही थी। गनीमत रही कि बस चालक समय पर ब्रेक लगा दिया। ऐसा न होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। इधर चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

डिवाइडर से टकराकर फोरलेन पर ट्रक पलटने से घायल चालक। -जागरण

कुशीनगर (हाटा), जागरण संवाददाता। हाटा कोतवाली के समीप शनिवार सुबह नौ बजे डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार ट्रक फोरलेन पर पलट गया। संयोग रहा कि ट्रक के चपेट में लोग नहीं आए अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। ट्रक में फंसे चालक व खलासी को निकाल पुलिस अस्पताल ले गई, जहां चालक की हालत गंभीर बताते हुए डाक्टर ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। क्रेन की मदद से पुलिस ने ट्रक को फोरलेन से हटाया। तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। ऐसे हुआ हादसा बताया जा रहा कि गोरखपुर की तरफ से आ रहा ट्रक कोतवाली के ठीक सामने एकाएक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद फोरलेन पर पलट गया। इससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना देख कोतवाली पुलिस आ गई। लोगों के सहयोग से ट्रक में फंसे चालक हामिद (35 वर्ष) व खलासी शहनवाज (32 वर्ष) निवासी पिठौरा थाना पिठौरा जिला मेरठ को बाहर निकाल पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। चालक के सिर व सीने में गंभीर चोट देख डाक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। वहीं खलासी को सामान्य चोट आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। क्रेन की मदद से पुलिस ने फोरलेन के उत्तरी लेन पर पलटे ट्रक को किनारे करा आवागमन बहाल कराया। शहनवाज ने बताया कि बिजनौर से हरी मिर्च लोड कर वे असम जा रहे थे। सीओ कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त ट्रक को किनारे करा आवागमन बहाल करा दिया गया है। चालक के स्वजन व ट्रक मालिक को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चालक की सूझबूझ से दुर्घटनाग्रस्त होने से बची बस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के पीछे रोडवेज की बस चल रही थी। संयोग ठीक रहा कि डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक जब पलटा तो बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को रोक लिया। ट्रक व बस के बीच 10-15 मीटर का ही गैप था। बस की गति अगर अधिक रहती तो रोक पाना मुश्किल होता और बड़ा हादसा हो जाता। बस में 40 से अधिक लोग सवार थे।

