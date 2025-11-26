कुशीनगर में दर्दनाक हादसा: गन्ने के अवशेष जलाते समय बुजुर्ग महिला खेत में जिंदा जली, गांव में मची सनसनी

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। घर के बगल स्थित खेत में अकेले ही फसल अवशेष जलाने गई वृद्ध महिला आग की लपटों में घिर जिंदा जल कर मर गईं। तेज लपटों व धुआं को देख आगलगी की घटना की आशंका से अगल-बगल के किसान पहुंचे तब इस घटना की जानकारी हुई।

स्वजन को सूचना दी तो वे भाग कर पहुंचे, अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे रामकोला थाना के रामपुर भाट गांव में हुई। बताया जा रहा है कि घर के ही समीप स्थित खेत में गन्ने की छिलाई के बाद अवशेष (गन्ने के पत्ते) पड़ा हुआ था। इसके निस्तारण को 70 वर्षीय बेचनी देवी अकले ही स्वजन को बताए बिना खेत पहुंची। यहां गन्ने की पत्तियों को जगह-जगह इकट्ठा किया और फिर जलाने लगीं।