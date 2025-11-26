कुशीनगर में दर्दनाक हादसा: गन्ने के अवशेष जलाते समय बुजुर्ग महिला खेत में जिंदा जली, गांव में मची सनसनी
कुशीनगर में एक दुखद घटना में, गन्ने के अवशेष जलाते समय एक 70 वर्षीय महिला की आग में झुलसकर मौत हो गई। महिला खेत में गन्ने की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जला रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। आग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। घर के बगल स्थित खेत में अकेले ही फसल अवशेष जलाने गई वृद्ध महिला आग की लपटों में घिर जिंदा जल कर मर गईं। तेज लपटों व धुआं को देख आगलगी की घटना की आशंका से अगल-बगल के किसान पहुंचे तब इस घटना की जानकारी हुई।
स्वजन को सूचना दी तो वे भाग कर पहुंचे, अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे रामकोला थाना के रामपुर भाट गांव में हुई।
बताया जा रहा है कि घर के ही समीप स्थित खेत में गन्ने की छिलाई के बाद अवशेष (गन्ने के पत्ते) पड़ा हुआ था। इसके निस्तारण को 70 वर्षीय बेचनी देवी अकले ही स्वजन को बताए बिना खेत पहुंची। यहां गन्ने की पत्तियों को जगह-जगह इकट्ठा किया और फिर जलाने लगीं।
बताया जा रहा है कि इसी बीच खेत में आगे की तेज लपटें उठने लगीं। बेचनी आग बुझाने लगीं, ताकि बगल के किसी खेत में आग न पकड़ ले। इस दौरान वे चारों ओर से आग की लपटों के बीच घिर गईं और जिंदा जलकर मर गईं। घटना की जानकारी तब हुई जब अगल-बगल खेत के किसान आगलगी की आशंका से यहां पहुंचे।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर जिले में नवंबर में दबोचे गए नौ इनामी गोतस्कर, सभी 25-25 हजार के इनामी
सूचना पर रोते-चिल्लाते स्वजन पहुंचे और रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बेचनी देवी को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने बाया कि, घटनास्थल पहुंच जांच की गई है। स्वजन के बयान दर्ज किए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।