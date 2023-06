Kushinagar News: एसटीएफ लखनऊ के हत्थे चढ़े तीन अंतरप्रांतीय तस्कर, ट्रक से गांजा लेकर बिहार से आ रहे थे बदमाश

एसटीएफ लखनऊ व कुशीनगर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटहेरिया चौराहे के समीप ट्रक से 2.09 क्विंटल गांजा के साथ तीन अंतरप्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर ट्रक के केबिन में बोरे में छिपा कर गांजा ले जा रहे थे। चालक सुभाष सिंह ने बताया कि गांजा पीछे से कार से आ रहे संजीत व कमलेश ने लोड कराया है।

एसटीएफ ने तीन अंतरप्रांतीय तस्करों को दबोचा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

कुशीनगर (पटहेरवा), जागरण संवाददाता। एसटीएफ लखनऊ व पटहेरवा थाने पुलिस की संयुक्त टीम ने पटहेरिया चौराहे के समीप ट्रक से 2.09 क्विंटल गांजा के साथ तीन अंतरप्रांतीय तस्करों को पकड़ा। उनकी पहचान सुभाष सिंह निवासी व थाना समसाबाद जिला फर्रुखाबाद, संजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी बरारीकपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ व कमलेश यादव निवासी अमुरतानी थाना बरहज जिला देवरिया के रूप में हुई। मादक पदार्थ की यह खेप असम से फर्रुखाबाद ले जाई जा रही थी। यह है पूरा मामला यूपी-बिहार के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी होने की सूचना पर एसटीएफ लखनऊ व पटहेरवा पुलिस की संयुक्त टीम बिहार बार्डर से सटे इलाके में सक्रिय थी। भोर में साढ़े चार बजे मादक पदार्थ तस्करों के बिहार से कुशीनगर की ओर आने की सूचना मिली। पटहेरिया चौराहे के समीप टीम फोरलेन पर टीम ने वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस बीच बिहार की तरफ से आए फर्रुखाबाद का नंबर लगे ट्रक को रोका गया। ट्रक के केबिन में बोरे में छिपा कर रखा गया गांजा मिला। चालक सुभाष सिंह ने बताया कि गांजा पीछे से कार से आ रहे संजीत व कमलेश ने लोड कराया है। टीम ने ट्रक के पीछे से आई लग्जरी कार को रोक दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि गांजा असम के टोंटा खरपरिया रंगिया उदालगुरी से लोड कर फर्रुखाबाद ले जा रहे थे। चालक ने बताया कि गांजा की कीमत के अलावा प्रति क्विंटल 50 हजार रुपये लेते हैं, भाड़ा अलग से। टीम में एसएचओ अनिल कुमार उपाध्याय, एसएसआइ सभाजीत सिंह, कां. विनोद यादव, सोहित यादव, अभिलाष यादव, अर्जुन खरवार व एसटीएफ के दारोगा जावेद आलम सिद्दीकी, हेड कां. चंद्रप्रकाश मिश्र, मृत्युंजय कुमार सिंह, कमांडो राजेंद्र कुशवाहा शामिल रहे। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा पकड़े गए तस्करों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं।

Edited By: Pragati Chand