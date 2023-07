Kushinagar Encounter: पुलिस व इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, चार अपराधी गिरफ्तार; तीन के पैर में लगी गोली

पुलिस व बदमाशों के बीच गुरुवार तड़के पटहेरवा के महुअवा कट के पास फोरलेन पर भिड़ंत हुई। इस दौरान बाइक से पटहेरवा की तरफ आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हमलावर हो गए। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में तीन अपराधियों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया।

मुठभेड़ के बाद मौके पर मौजूद कुशीनगर पुलिस। -जागरण

कुशीनगर (पटहेरवा), जागरण संवाददाता। कुशीनगर जिले के पटहेरवा के महुअवा कट के पास फोरलेन पर गुरुवार तड़के चार बजे बदमाशों व पुलिस की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो बाइक पर सवार चार बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। तीन के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास है और ये लूट की घटना में वांछित हैं। इनमें से एक 50 तथा दो 25-25 हजार के इनामी हैं। इनके पास से 61 एटीएम बरामद हुए हैं। यह है पूरा मामला संयुक्त टीम को सूचना मिली कि बदमाश बिहार की ओर से पटहेरवा आ रहे हैं। इस पर टीम तड़के चार बजे महुअवा कट के पास फोरलेन पर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी।इस बीच दो अपाचे बाइक से चार युवक पटहेरवा की ओर आते दिखे। संयुक्त टीम ने घेराबंदी की तो बाइक सवार युवक फोरलेन किनारे बाइक खड़ी कर पुलिस को निशाना बना फायरिंग करते हुए खेत की तरफ भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीन को गोली लगी और एक दबोच लिया गया। इन बदमाशों को पुलिस ने दबोचा घायल बदमाशों की पहचान 50 हजार का इनामी अर्जुन साहनी उर्फ भोलू निवासी चिलबिलवा गोगा टोला थाना पिपराइच, 25 हजार का इनामी रामभवन साहनी टोला हैदरगंज पिपराइच, धर्मेंद्र ऊर्फ कोईला जंगल राम लखना सिपाही टोला थाना खोराबार जिला गोरखपुर के रूप में हुई। इनके अलावा 25 हजार का ईनामी मोहित पासवान मुकुंदपुर थाना गौरीबाजार जिला देवरिया भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, तीन तमंचा, 22 कारतूस, 61 एटीएम बरामद हुआ है। मौके से पुलिस को तीन खोखा भी मिला है। घायल तस्करों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जिला अस्पताल पहुंच बदमाशों से पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास है। अर्जुन साहनी के विरूद्ध 13, रामभवन पर चार, धर्मेंद्र ऊर्फ कोईला पर आठ व मोहित पर चार मुकदमे दर्ज हैं। अर्जुन साहनी हाटा में कैशवैन से हुई डेढ़ करोड़ की लूट की घटना में शामिल था।

