UP के इन शहरों से बाइक चोरी कर बिहार में बेचता था गिरोह, पुलिस के हत्थे चढ़े चार सदस्य; 19 वाहन बरामद

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया व कुशीनगर सहित कई जिलों में भीड़ वाली जगह की रेकी कर गिरोह के सदस्य बाइक चोरी करते थे। पकड़े जाने के डर से बदमाश चोरी की बाइक को बिहार के अलग-अलग जिलों में बेचने का कार्य करते थे। पुलिस व सर्विलांस सहित कई टीमों ने संयुक्त रूप से चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कुशीनगर, जागरण संवाददाता। खड्डा, कोतवाली पडरौना, साइबर सेल, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने खड्डा के बंजारीपट्टी के समीप बाइक चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 19 बाइक बरामद हुईं। गैंग के सदस्य कुशीनगर के अलावा गोरखपुर, देवरिया से बाइक चोरी कर बिहार में बेचते थे। आरोपितों की पहचान शमशेर निवासी सौरहा खुर्द टोला चरिघरवा व क्यामुद्दीन अंसारी सौरहा बुजुर्ग थाना नेबुआ नौरंगिया तथा कमलेश उर्फ बिट्ठल सिंह धरनपट्टी थाना हनुमानगंज व मनोज कुमार मदनपुर सुकरौली थाना खड्डा के रूप में हुई। ये है पूरा मामला एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य खड्डा से महराजगंज की ओर जा रहे हैं। टीम ने बंजारीपट्टी के समीप नहर की पुलिया पर घेराबंदी कर दी। इस बीच दो बाइक से चार युवक आते दिखे। टीम ने इन्हें रोककर बाइक का कागजात मांगा। युवक कागजात नहीं दे सके। सख्ती से पूछताछ करने पर युवकों ने अपराध स्वीकार कर लिया। बताया कि बाइक चोरी की हैं। तलाशी के दौरान इनके पास से दो तमंचा, आठ कारतूस, चार मोबाइल, 10 हजार नकद मिले। इनकी निशानदेही पर शमशेर, मनोज कुमार व क्यामुद्दीन के घर से चोरी की 17 और बाइक बरामद हुईं। एसपी ने बताया कि गिरोह भीड़ वाली जगहों से बाइक चोरी कर बिहार में अलग-अलग जगहों पर बेचने का कार्य करता था। बरामद बाइकें कुशीनगर, गोरखपुर तथा महराजगंज से चोरी की गई हैं। शमशेर के विरुद्ध गोरखपुर, महराजगंज व कुशीनगर के अलग-अगल थानों में 11 मुकदमे, कमलेश के विरुद्ध आठ तथा मनोज व क्यामुद्दीन के विरुद्ध चार-चार मुकदमे पंजीकृत है। नाले में गिरने से मजदूर की मृत्यु पश्चिम बंगाल के युवक की नाले में गिरने से मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के वार्ड नंबर चार (स्टेशन रोड) का रहने वाला तूफानी पुत्र शंकर राव यहां तीन वर्ष से रहकर मजदूरी करता था। कुशीनगर के गुरवलिया बाजार में किराए के मकान में रहता था। तुर्कपट्टी थाने की पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात 10 बजे वह गुरवलिया साधन सहकारी समिति के सामने नाले पर बनी पुलिया पर बैठा था। अचानक पानी भरे नाले में गिर गया। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि स्वजन को सूचना दे दी गई है।

